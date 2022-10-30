16,2 مليار ريال أرباح سابك بتراجع 10% في 9 أشهر

أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية “سابك” اليوم، نتائجها المالية للربع الثالث من عام 2022، حيث تراجعت أرباح الأشهر التسعة من العام الجاري بنسبة 10,28% إلى 16,2 مليار ريال مقارنة مع 18,1 مليار ريال في الفترة نفسها من العام السابق، وتراجع سهم الشركة بنسبة 1,9% بعد إعلان النتائج.

ويعود سبب انخفاض صافي الربح إلى ارتفاع تكلفة المبيعات نتيجة لارتفاع مواد اللقيم وارتفاع تكاليف الشحن والتوزيع علما أن هنالك ارتفاع في متوسط أسعار بيع المنتجات والكميات المباعة. أضافة الى ذلك، تم تسجيل مخصصات انخفاض في قيمه بعض الأصول المالية بصافي مبلغ 0,53 مليار ريال سعودي.

وارتفعت الإيرادات بنسبة 25,7% إلى 155,49 مليار ريال في 9 أشهر مقارنة مع 123,6 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.

وشهد الربع الثالث تسجيل صافي دخل قدره 1,84 مليار ريال، بانخفاض قدره 77% مقارنة بالربع السابق الذي بلغ 7,93 مليار ريال، وبانخفاض قدره 67% مقارنة بصافي الدخل الذي بلغ 5,59 مليار ريال في الربع ذاته من العام 2021.

ويعود سبب انخفاض صافي الربح إلى ارتفاع تكلفة المبيعات وارتفاع تكاليف الشحن والتوزيع علما ان هنالك زيادة في الكميات المباعة. أضافة الى ذلك، تم تسجيل مخصص انخفاض في قيمة بعض الأصول المالية بمبلغ 0,51 مليار ريال سعودي.

وبلغت الإيرادات 46,87 مليار ريال، بانخفاض قدره 16% مقارنة بالربع السابق، وبزيادة قدرها 7% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وقال الرئيس التنفيذي المكلف المهندس عبد الرحمن الفقيه إنه بالرغم من الظروف الاقتصادية الراهنة، تستهدف “سابك” الحفاظ على مركز مالي متين وتظل مستمرة في خفض التكاليف التشغيلية، مؤكداً أن تركيز “سابك” على الانضباط في المصروفات الرأس المالية يتوقع أن يسهم بنهاية العام في خفض الإنفاق الرأس المالي بمقدار 20% مقارنة بالخطة.

وأضاف الفقيه: إننا في “سابك” احتفلنا مع شركائنا ببدء العمل في إنشاء أول نموذج في العالم لوحدات التكسير البخاري التي يتم تسخينها بالكهرباء، مشيراً إلى أن التقنية الجديدة تعتمد على استخدام الكهرباء المولدة من مصادر متجددة، ومن ثم فإنها قادرة على خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في واحدة من أكثر عمليات الإنتاج كثافة في استهلاك الطاقة في صناعة الكيماويات بنسبة 90% مقارنة بالتقنيات التقليدية، وذلك في إطار التزام “سابك” بالاستدامة والابتكار.

وعلى صعيد آخر، أطلقت “سابك” برنامج “بلوك تشين” التجريبي للتتبع الرقمي للمواد الخام الدائرية المعتمدة من “تروسيركل”، وهذا المشروع التجريبي لاتحاد البلوكت شين هو تعاون مع شركائها، حيث يهدف المشروع إلى توفير المزيد من الشفافية والتتبع الرقمي للمواد الخام الدائرية المعتمدة المستخدمة في حلول “تروسيركل” من “سابك”، علماً أن إطلاق هذا المشروع التجريبي هو لإثبات جدوى استخدام تطبيق تكنولوجيا المعلومات القائم على سلسلة القيمة القائم على بلوكت شين، وهو أول مشروع من نوعه في الصناعة، ويذهب إلى أبعد من التطبيقات الصناعية السابقة للبلوك تشين في التتبع الشامل.

وفي هذا الربع، وللسنة الثانية على التوالي، فازت ثلاثة من حلول “سابك” المتخصصة بجائزة البحث والتطوير لعام 2022، وهي مسابقة عالمية في العلوم والابتكار، وقد منحت مجلة “عالم البحث والتطوير” الجائزة لباقة لمنتجاتها المتخصصة في فئة المواد والتقنيات الميكانيكية لإسهامها في ثلاثة مجالات رئيسة ساعدت في تلبية الاحتياجات المتغيرة في السوق العالمية، وتشمل هذه المجالات: تمكين أول تصميم في العالم لجهاز هوائي خاص بشبكات الجيل الخامس من خلال تقنية الهيكلة المباشرة بالليزر، ودعم أهداف صافي الانبعاثات الكربونية الصفري في العديد من الصناعات، ودعم مصممي أنظمة مساعدة السائق المتقدمة في تحسين دقة وموثوقية إرسال الإشارات.