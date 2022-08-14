هيئة المنافسة تقر شراء “سلوشنز” 89,4% في “جيزة للأنظمة” و34% في جيزة العربية

أعلنت الهيئة العامة للمنافسة اليوم عن عدم ممانعتها استحواذ الشركة العربية لخدمات الانترنت والاتصالات “سلوشنز” على 89,49% من شركة جيزة للأنظمة، واستحواذ الشركة العربية لخدمات الانترنت والاتصالات على 34% من شركة جيزة العربية للأنظمة المحدودة، وهي شركة تابعة لشركة جيزة للأنظمة.

واستبعدت الهيئة العامة للمنافسة أن تكون هناك مخاوف تؤثر على المنافسة في المملكة العربية السعودية من الصفقة المذكورة، مبينة أن سوق خدمات تقنية المعلومات يعتبر سوقاً مجزءا وذا تنافسية عالية ويحتوي على عدد كبير من اللاعبين.

وأشارت إلى أن الحصة السوقية لأطراف التركز الاقتصادي مجتمعة تمثل حصة سوقية غير مهيمنة، ولا تثير أي مخاوف على مستوى المنافسة، وتوقعت أن ينمو سوق الاتصالات وتقنية المعلومات الخاص بقطاع الأعمال في المملكة بنسبة 6,7% في السنوات القادمة، ما يعني دخول مستثمرين جدد، ما يعزز المنافسة.