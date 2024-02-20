فريق التحرير by فريق التحرير

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هيئة السوق المالية السعودية تدرس تسهيل الطروحات الإضافية

تستعد السعودية لبيع المزيد من أسهمها في شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية، كما نقلت “رويترز” عن ثلاثة مصادر مطلعة

فريق التحرير by فريق التحرير

أعلن عبد الله بن غنام، وكيل هيئة السوق المالية السعودية وكيل هيئة السوق المالية للتمويل والاستثمار، أن الهيئة تدعو المتعاملين في السوق للانضمام لمشاورات عامة بشأن وضع إطار لتمكين كبار المساهمين من طرح أسهم إضافية.

وقال الغنام أمام حضور في ملتقى السوق المالية السعودية في الرياض إن هذا الإطار سيشكل عملية محكمة وتنظيمية.

وأضاف “لدينا إس.تي.سي (شركة الاتصالات السعودية) منذ بضعة أعوام وبما أن لدينا هذه الممارسة في السوق فعلينا التنظيم لأننا نتبع مفهوما لمحاولة التمكين من خلال الضوابط”.

وجمع صندوق الثروة السيادي السعودي 3.2 مليار دولار من بيع بعض أسهمه في شركة الاتصالات السعودية عام 2021.

وقالت ثلاثة مصادر مطلعة لرويترز في وقت سابق من الشهر الجاري إن السعودية تستعد لبيع المزيد من أسهمها في شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية، الأمر الذي من شأنه أن يعزز الوضع التمويلي للبلاد وهدفها في تحويل مسار الاقتصاد بعيدا عن الاعتماد على النفط.

وتقول “بلومبيرغ” إن بيع الحصة يمكن أن يجمع حوالي 20 مليار دولار. غير أن أرامكو لم تؤكد هذا الرقم.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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