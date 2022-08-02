هل يعود الدولار إلى الإنخفاض أمام العملات الرئيسية؟

تقول “آر بي سي كابيتال ماركتس” إن معنويات المحللين للبيع تجاه الدولار وصلت إلى أضعف مستوى لها منذ عقد على الأقل. وتشير توقعات المحللين بالإجماع إلى انخفاض حاد في الدولار ومن المتوقع أن تكون الخسائر واسعة النطاق، حيث تتراوح الانخفاضات من 2% إلى 8% مقابل اليورو والين الياباني والجنيه الإسترليني والدولار الأسترالي والدولار الكندي والكرونا السويدية، كما أوردت “داو جونز”.

ويقول آدم كول، استراتيجي العملات لدى “آر بي سي كابيتال ماركتس” في مذكرة بحثية “تجدر الإشارة إلى أن الإجماع قد تحول من الإتجاه المحايد تجاه زوج العملات الدولار الأمريكي / الين الياباني إلى الإتجاه الهبوطي خلال الشهرين الماضيين، وكما هو الحال غالباً (وغالبًا ما يكون خاطئًا) ، فإن المحللين أكثر تفاؤلاً بشأن الكرونة السويدية”.

ويشير كول إلى إنه لا يبدو أن هناك سبباً مهيمناً واحداً للمشاعر السلبية تجاه الدولار الأمريكي. ويقول إن “آر بي سي كابيتال ماركتس”، مع ذلك، تحافظ على شعور إيجابي إلى حد ما تجاه الدولار.