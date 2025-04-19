هل تصبح البيتكوين ملاذًا آمنًا؟ كيوساكي يتوقع قفزتها إلى مليون دولار

في ظل حالة الترقب التي يشهدها الاقتصاد العالمي، أطلق رجل الأعمال الأمريكي ومؤلف كتاب “الأب الغني الأب الفقير”، روبرت كيوساكي، تحذيرًا ماليًا جديدًا، مشيرًا إلى أن الأسواق تتجه نحو أكبر انهيار في التاريخ، وداعيًا الأفراد إلى اتخاذ إجراءات فورية عبر الاستثمار في الأصول الحقيقية مثل الذهب، والفضة، والبيتكوين.

البيتكوين إلى مليون دولار والذهب إلى 30 ألفًا

أعرب كيوساكي، في منشور له على منصة “إكس”، عن تفائله قائلا: “أؤمن بشدة أنه بحلول عام 2035، سيتجاوز سعر البيتكوين حاجز المليون دولار، وسيرتفع سعر أوقية الذهب إلى 30 ألف دولار، في حين ستصل أوقية الفضة إلى 3 آلاف دولار”.

وأضاف رجل الأعمال الأميركي: “ستكون هذه أسهل أموال يمكن جنيها، ومن يتردد اليوم قد يكون من أكبر الخاسرين غدًا”.

تحذير من أزمة شاملة في 2025

توقع كيوساكي أن يشهد عام 2025 مستويات غير مسبوقة من الأزمات المالية، مشيرًا إلى أن ديون بطاقات الائتمان ستصل لأعلى مستوى في تاريخها، إلى جانب تضخم الدين القومي الأمريكي، وزيادة معدلات البطالة، وتدهور نظام التقاعد (كيه 401)، وهو ما قد يدفع البلاد نحو كساد اقتصادي أعظم.

أكد كيوساكي أنه لطالما حذر من هذا الانهيار في كتبه، من بينها: “نبوءة الأب الغني”، و”مزيف”، و”من سرق معاشي التقاعدي”، موضحًا أن من استجابوا لنصائحه سابقًا يتمتعون اليوم باستقرار مالي وصحي.

وأضاف قائلًا: “الخبر الجيد هو أنه لا يزال بإمكان الجميع فعل شيء، وربما يصبحون أثرياء. فقط لا تنتظر حتى يفوت الأوان”.

كيوساكي ينصح بشراء الذهب والفضة والبيتكوين

قال كيوساكي، أنه يكرر بالاستثمار في هذه الأصول لأنه يعلم أن الأزمة تقترب، والفرصة كذلك، مضيفًا أن من يشتري اليوم بيتكوين واحدًا فقط أو بعض الذهب أو الفضة، قد يكون من الأثرياء الجدد بعد الكساد.

اختتم كيوساكي تحذيره بالتشديد على أن “الكساد الكبير القادم قد يفقر الملايين، لكن من يستعدون له اليوم، قد يحققون ليس فقط الثروة، بل الحرية المالية”، داعيًا الجميع إلى عدم تضييع فرصة العمر.