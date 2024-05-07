هروب 9.9 مليار دولار من صناديق التحوط خلال مارس

ذكر تقرير صادر عن “ناسداك إي فستمنت” Nasdaq eVestment أن المستثمرين سحبوا ما يقدر بنحو 9.9 مليار دولار من صناديق التحوط خلال شهر آذار / مارس، ارتفاعاً من 780 مليون دولار في شباط / فبراير.

وقال التقرير إنه في حين أن حجم التدفقات الخارجة في مارس لم يكن مرتفعاً وفق السجلات، فإن الأموال الواردة من المستثمرين ظلت “منخفضة باستمرار” بسبب “الإحجام” عن إجراء مخصصات جديدة ذات معنى.

وجاءت التدفقات الخارجة حتى مع تسجيل صناديق التحوط أداءً إيجابياً عبر كل استراتيجية تتبعها شركة البيانات.

وحققت علاوات المخاطر البديلة، وهي استراتيجية صناديق التحوط التي تتداول الأسهم والمشتقات من أجل البقاء محايدة تجاه الأسواق، عائداً بنسبة 12% تقريباً خلال الربع الأول من العام الجاري.

وبلغت عائدات العقود الآجلة المُدارة، وهي استراتيجية التداول التالية الأكثر نجاحاً، حوالي 4% في مارس وارتفعت بنحو 9% في الربع الأول.

ومع ذلك، شهت 4 استراتيجيات تداول فقط من أصل 10 استراتيجيات تداول تدفقات داخلة، بما في ذلك نوعين من صناديق التحوط لتداول السندات.

وقالت “ناسداك إيفستمنت” إن صناديق التحوط متعددة الاستراتيجيات، والتي تضم بعضاً من أكبر صناديق التحوط في العالم، شهدت أكبر تدفقات خارجة في مارس بقيمة 2.7 مليار دولار.