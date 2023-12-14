فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inأسواق المالآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنس

نصف تريليون دولار سددتها دول نامية على فوائد وخدمة الديون الخارجية

البنك الدولي: البلدان الأشد فقرًا تواجه خطر أزمات الديون مع ارتفاع تكاليف الاقتراض وسط أكبر زيادة في أسعار الفائدة في أنحاء العالم منذ أربعة عقود

فريق التحرير by فريق التحرير

أكد البنك الدولي الأربعاء إن البلدان النامية أنفقت قرابة نصف تريليون دولار على خدمة ديونها الخارجية في 2022. ويحذر البنك أن فوائد الديون ونفقاتها استنزفت مخصصات تلك الدول على الصحة والتعليم ومكافحة تغير المناخ.

وذكر البنك في أحدث تقرير عن الديون الدولية إن مدفوعات خدمة الدين، بما في ذلك أصل الدين والفائدة، ارتفعت خمسة بالمئة عن العام الماضي إلى مستوى غير مسبوق بلغ 443.5 مليار دولار، وسط أكبر زيادة في أسعار الفائدة في أنحاء العالم منذ أربعة عقود بحسب ما نقلته رويترز.

وأشار إلى أن المدفوعات قد ترتفع عشرة بالمئة في 2023-2024. وأفاد التقرير، الذي بدأ إصداره قبل خمسين عاما، بأن البلدان الأشد فقرا البالغ عددها 75 كانت الأكثر تضررا، إذ وصلت مدفوعات خدمة ديونها الخارجية إلى مستوى قياسي 88.9 مليار دولار في 2022، ومن المتوقع أن ترتفع 40 بالمئة في 2023-2024. وجاء في التقرير أيضا أن مدفوعات فائدة ديون هذه الدول تضاعفت أربعة أمثال منذ 2012 إلى 23.6 مليار دولار.

كانت هذه هي المرة الأولى منذ عام 2015 التي يتلقى فيها دائنون من القطاع الخاص أموالاً تزيد عما يقومون بضخه في البلدان النامية بحسب التقرير.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...