نصف تريليون دولار سددتها دول نامية على فوائد وخدمة الديون الخارجية

أكد البنك الدولي الأربعاء إن البلدان النامية أنفقت قرابة نصف تريليون دولار على خدمة ديونها الخارجية في 2022. ويحذر البنك أن فوائد الديون ونفقاتها استنزفت مخصصات تلك الدول على الصحة والتعليم ومكافحة تغير المناخ.

وذكر البنك في أحدث تقرير عن الديون الدولية إن مدفوعات خدمة الدين، بما في ذلك أصل الدين والفائدة، ارتفعت خمسة بالمئة عن العام الماضي إلى مستوى غير مسبوق بلغ 443.5 مليار دولار، وسط أكبر زيادة في أسعار الفائدة في أنحاء العالم منذ أربعة عقود بحسب ما نقلته رويترز.

وأشار إلى أن المدفوعات قد ترتفع عشرة بالمئة في 2023-2024. وأفاد التقرير، الذي بدأ إصداره قبل خمسين عاما، بأن البلدان الأشد فقرا البالغ عددها 75 كانت الأكثر تضررا، إذ وصلت مدفوعات خدمة ديونها الخارجية إلى مستوى قياسي 88.9 مليار دولار في 2022، ومن المتوقع أن ترتفع 40 بالمئة في 2023-2024. وجاء في التقرير أيضا أن مدفوعات فائدة ديون هذه الدول تضاعفت أربعة أمثال منذ 2012 إلى 23.6 مليار دولار.

كانت هذه هي المرة الأولى منذ عام 2015 التي يتلقى فيها دائنون من القطاع الخاص أموالاً تزيد عما يقومون بضخه في البلدان النامية بحسب التقرير.

Below ⬇️: the 10 countries with the highest food price inflation in the latest #FoodSecurity Update. https://t.co/B6K4EHFcTn pic.twitter.com/EZ4g86TXss — World Bank (@WorldBank) December 13, 2023