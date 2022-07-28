ناسداك يسجل أكبر قفزة ليوم واحد منذ أبريل 2020

(رويترز) – قفزت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأمريكية اليوم الأربعاء، وفي مقدمتها ناسداك الذي سجل أكبر مكاسبه ليوم واحد من حيث النسبة المئوية منذ أبريل نيسان 2020، بعد أن رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة القياسي بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية وتعليقات من جيروم باول رئيس البنك المركزي الأمريكي طمأنت المستثمرين. وزادت الأسهم مكاسبها التي أثارتها تقارير فصلية متفائلة من مايكروسوفت وألفابت عززت المعنويات حيال موسم أرباح الشركات. وأغلق المؤشر ستاندرد اند بورز 500 عند أعلى مستوى له منذ الثامن من يونيو حزيران.

وقال باول في مؤتمر صحفي عقب قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي إنه لا يعتقد أن الاقتصاد الأمريكي حاليا في ركود لكنه يتباطأ. وجاء تحرك المركزي الأمريكي اليوم بعد زيادة للفائدة بمقدار 75 نقطة أساس الشهر الماضي وزيادات أصغر حجما في مايو أيار ومارس آذار في إطار مسعى مجلس الاحتياطي لتهدئة التضخم. وبحسب بيانات أولية، أنهى المؤشر ستاندرد اند بورز 500 القياسي جلسة التداول في بورصة وول ستريت مرتفعا 102.27 نقطة، أو 2.58 بالمئة، إلى 4023.32 نقطة في حين قفز المؤشر ناسداك المجمع 465.28 نقطة، أو 4.02 بالمئة، ليغلق عند 12027.86 نقطة، وأغلق المؤشر داو جونز الصناعي مرتفعا 432.05 نقطة، أو 1.3 بالمئة، إلى 32196.00 نقطة. وزيادة الفائدة الأمريكية اليوم كانت متوقعة على نطاق واسع بين المستثمرين. وصعد سهم مايكروسوت 6.7 بالمئة بعد أن توقعت الشركة نموا في خانة العشرات للإيرادات للعام المالي الحالي بدعم من طلب قوي على خدمات الحوسبة السحابية. وقفز سهم ألفابت 7.7 بالمئة بعد يوم من إعلانها عن مبيعات أفضل من المتوقع على محرك البحث جوجل، وهو ما يهدئ القلق من حيال تباطؤ سوق الإعلانات.

Hang onto your hats: Today we not only see another pick up in the velocity of quarterly earnings reports, this afternoon also brings the highly anticipated July Federal Reserve monetary policy meeting. https://t.co/Nplo7kBTBe — Nasdaq (@Nasdaq) July 27, 2022