ناسداك دبي تشهد إدراج صكوك بقيمة 300 مليون دولار

رحبت ناسداك دبي بأول إدراج للصكوك بقيمة 300 مليون دولار أمريكي من قبل “بن غاطي القابضة”، شركة التطوير العقاري ومقرّها دبي وذلك في البورصة المالية الدولية على مستوى المنطقة.

ويؤكد هذا الإدراج للشركة الدور المحوري لتمويل الصكوك على الصعيد المالي الإقليمي ويُعزز مكانة ناسداك دبي وجهة رئيسية للإصدارات المُدرجة، معززة دورها الريادي في تسهيل الأدوات المالية المبتكرة، والمساهمة في توسيع محفظة الأوراق المالية المدرجة في البورصة.

ويحظى إدراج “بن غاطي القابضة” بأهمية خاصة من خلال تنويع خيارات التمويل في القطاع العقاري كونه يُرسي معياراً جديداً لأول صكوك عقارية مقوّمة بالدولار الأمريكي من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2024، ما يمهد الطريق أمام إدراجات مستقبلية، ويُعزز سمعة المنطقة في مجال التمويل الإسلامي على المستوى العالمي.

وقد حصلت “بن غاطي القابضة” مؤخراً على تصنيف ائتماني من فئة B+ من وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية، مع نظرة مستقبلية إيجابية، ما يؤكد على القوة المالية للشركة وثقة السوق.

ويشتمل هذا الإدراج على عائد بقيمة 9.625% واستحقاق في عام 2027، حيث فاقت طلبات الاكتتاب المستوى المستهدف أكثر من مرتين، مع تسعيرها بشكل تنافسي بفارق 30 نقطة أساس نتيجة لطلب المستثمرين بناءً على الحملات الترويجية التي نظمتها “بن غاطي” للمستثمرين.

وقام محمد بن غاطي، الرئيس التنفيذي لشركة “بن غاطي القابضة”، وحامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي، بقرع جرس افتتاح جلسة التداول في ناسداك دبي، وذلك بحضور مجموعة من البنوك الداعمة.