ناسداك دبي تدرج صكوكاً إندونيسية بـ 2.35 مليار دولار

رحّبت ناسداك دبي، بثلاثة إصدارات لصكوك صادرة من قبل جمهورية إندونيسيا، بقيمة إجمالية تبلغ 2.35 مليار دولار، في إطار برنامجها لإصدار شهادات الائتمان بقيمة 35 مليار دولار.

وعززت هذه الصكوك من مكانة دبي كمركز محوري في العالم لإدراج الصكوك، إذ بلغت القيمة الإجمالية للصكوك المدرجة 96.39 مليار دولار، فضلا عن تعزيز العلاقات الوثيقة بين دبي وإندونيسيا.

وتشمل إدراجات الصكوك الثلاثة شهادات ائتمان بقيمة 750 مليون دولار مُستحقة في عام 2029، وشهادات ائتمان بقيمة مليار دولار مُستحقة في عام 2034، إلى جانب شهادات ائتمان هي عبارة عن صكوك خضراء بقيمة 600 مليون دولار وتستحق في عام 2054.



ويعكس إدراج هذه الصكوك في ناسداك دبي، مكانة جمهورية إندونيسيا كأحد المُصدرين الرئيسين للصكوك في البورصة، مع 20 إدراجا بقيمة إجمالية تبلغ 24.1 مليار دولار.

تصل القيمة الإجمالية للشركات المدرجة في ناسداك دبي إلى 134.1 مليار دولار، في حين بلغت قيمة الصكوك المدرجة في البورصة 93.89 مليار دولار.

وتستقطب ناسداك دبي إيضا الإدراجات ذات الصلة بالممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG)، حيث بلغة قيمتها الإجمالية 29.75 مليار دولار، منها 19.7 مليار دولار من الإدراجات الخضراء في البورصة.



