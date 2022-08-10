“ميراك المالية” السعودية تقود تمويلاً بـ 3 ملايين دولار لـ “كونفرتدين” المصرية

نجحت شركة “كونفرتدين” Convertedin، للتشغيل التسويقي التي تتخذ من مصر مقراً لها، في جمع 3 ملايين دولار أمريكي في جولة تمويلية بقيادة شركة “ميراك المالية” ومقرها المملكة العربية السعودية والمتخصصة في الاستثمار بالتقنية والابتكار، بمشاركة “أم اس ايه اس” و”جلوبال 500″.

وتعمل “كونفرتدين” كنظام تشغيلي تسويقي للتجارة الإلكترونية، وتستخدم البيانات ورؤى المتسوقين لإنشاء تسويق متعدد القنوات مخصص يعزز مشاركة العملاء ويعظم العائدات الاستثمارية.

وأطلقت “ميراك المالية” أعمالها من المملكة العربية السعودية في عام 2020، وتركز شركة إدارة الأصول المرخصة من قبل هيئة السوق المالية السعودية على الاستثمارات في قطاع التقنية عبر مختلف فئات الأصول كالمال الجريء والملكية الخاصة وغيرها من فئات الأصول الأخرى.