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مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال تضيف 7 شركات خليجية إلى مؤشراتها

ستقوم مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال (إم إس سي آي) بتحديث مراجعتها الدورية للأسواق بتاريخ 29 شباط / فبراير 2024.

فريق التحرير by فريق التحرير

أضافت مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال (إم إس سي آي) 5 شركات سعودية وشركة إماراتية وأخرى كويتية إلى مؤشراتها ضمن مراجعتها الدورية، حيث تمت إضافة سهم شركة “أديس القابضة” إلى المؤشر القياسي العالمي، وشطب شركتي “بترورابغ” و”التصنيع” من المؤشر.

وقامت “إم إس سي آي” كذلك بإضافة 4 شركات سعودية إلى مؤشر الشركات ذات رأس المال الصغير، وهي “لومي” و”التصنيع” و الشركة السعودية لإعادة التأمين “إعادة” وأنابيب السعودية، فيما قامت بشطب كابلات الرياض والأسماك.

وقامت “إم إس سي آي” كذلك بإضافة شركة “أكوا باور” إلى مؤشرها الإسلامي العالمي.

ووصل بذلك عدد الشركات السعودية المدرجة على مؤشر الشركات ذات رأس المال الصغير إلى 79 شركة، فيما يتضمن المؤشر القياسي العالمي 40 شركة سعودية.

وقامت “إم إس سي آي” كذلك بإضافة “إنفسكورب كابيتال” الإماراتية ومجموعة أرزان المالية الكويتية إلى مؤشر الشركات ذات رأس المال الصغير.

وستقوم إم إس سي آي بتحديث مراجعتها الدورية للأسواق بتاريخ 29 شباط / فبراير 2024. 

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فريق التحرير

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