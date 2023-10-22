موبايلي تقفز بأرباحها 41,4% إلى 1,48 مليار ريال

قفزت أرباح شركة إتحاد إتصالات “موبايلي” الصافية بنسبة 41.4% إلى 1,486 مليار ريال سعودي خلال أول 9 أشهر من العام الجاري بالمقارنة مع صافي ربح قدره 1,051 مليار ريال سعودي للفترة نفسها من العام السابق، كما ذكرت الشركة في إفصاح على موقع “تداول السعودية” اليوم.

وتمكنت موبايلي من رفع إيراداتها بنسبة 7.5% لتصل إلى 12,399 مليار ريال سعودي خلال أول 9 أشهر من العام الجاري مقارنة مع 11,537 مليار ريال سعودي للفترة المماثلة من العام السابق، ويعود ذلك بشكل رئيس إلى نمو إيرادات كافة قطاعات الشركة، مدعوماً بالنمو في قطاع الأعمال، إضافة إلى زيادة قاعدة العملاء.

وارتفع إجمالي الربح للفترة الحالية بنسبة 3.4% ليصل إلى 7,103 مليار ريال سعودي بالمقارنة مع 6,871 مليار ريال سعودي للفترة المماثلة من العام السابق، ويعود ذلك بشكل رئيس إلى النمو في الإيرادات.

وبلغت النفقات الرأسمالية لفترة التسعة أشهر الأولى من العام الجاري 949 مليون ريال سعودي بالمقارنة مع 935 مليون ريال سعودي للفترة المماثلة من العام السابق.

وتمكنت موبايلي من تحقيق نمو في صافي الربح قدره 40.5% ليصل إلى 524 مليون ريال سعودي للربع الثالث من العام المالي 2023، بالمقارنة مع 373 مليون ريال سعودي خلال الربع المماثل من العام السابق.

وواصلت موبايلي تحقيق نموٍ في إيراداتها خلال الربع الثالث من العام المالي 2023 لتصل إلى 4,1 مليار ريال سعودي بالمقارنة مع 3,828 مليار ريال سعودي في الربع المماثل من العام السابق، بارتفاع قدره 7.1%، ويعود ذلك بشكل رئيس إلى نمو إيرادات كافة قطاعات الشركة، مدعوماً بالنمو في قطاع الأعمال، إضافة إلى زيادة قاعدة العملاء.