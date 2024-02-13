فريق التحرير by فريق التحرير

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إطلاق منصة “بنى للمدفوعات”و المقاصة العربية

يشارك في المنصة مؤسسات مالية إماراتية بارزة، مثل: بنك أبوظبي الأول، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك دبي الإمارات الوطني، وبنك دبي الإسلامي، وبنك المشرق، وبنك رأس الخيمة الوطني

فريق التحرير by فريق التحرير

أعلنت الإمارات العربية المتحدة اليوم عن تدشين منصة جديدة تحمل اسم “بنى للمدفوعات”، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز التكامل المالي والاقتصادي في المنطقة العربية.

تمثل منصة “بنى للمدفوعات” خطوة هامة نحو تحقيق التواصل والتبادل المالي الفعّال بين دول المنطقة، وتعزيز الثقة في النظام المالي العربي.

تهدف المنصة إلى تشجيع استخدام العملات العربية في عمليات المدفوعات، وتوفير بيئة آمنة وموثوقة للتعاملات المالية عبر الحدود.

توفر منصة “بنى للمدفوعات” حلولًا متقدمة ومتعددة العملات، تتيح للبنوك والمؤسسات المالية القيام بعمليات المدفوعات الدولية بكفاءة وبتكلفة منخفضة، مما يعزز القدرة التنافسية للأعمال في المنطقة.

يشارك في المنصة مؤسسات مالية إماراتية بارزة، مما يعكس التزام الإمارات بدعم الاقتصاد العربي وتعزيز الروابط المالية والتجارية بين الدول العربية.

يشارك في المنصة مؤسسات مالية إماراتية بارزة، مما يعكس التزام الإمارات بدعم الاقتصاد العربي وتعزيز الروابط المالية والتجارية بين الدول العربية.


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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...