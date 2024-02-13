أعلنت الإمارات العربية المتحدة اليوم عن تدشين منصة جديدة تحمل اسم “بنى للمدفوعات”، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز التكامل المالي والاقتصادي في المنطقة العربية.



تمثل منصة “بنى للمدفوعات” خطوة هامة نحو تحقيق التواصل والتبادل المالي الفعّال بين دول المنطقة، وتعزيز الثقة في النظام المالي العربي.

تهدف المنصة إلى تشجيع استخدام العملات العربية في عمليات المدفوعات، وتوفير بيئة آمنة وموثوقة للتعاملات المالية عبر الحدود.



توفر منصة “بنى للمدفوعات” حلولًا متقدمة ومتعددة العملات، تتيح للبنوك والمؤسسات المالية القيام بعمليات المدفوعات الدولية بكفاءة وبتكلفة منخفضة، مما يعزز القدرة التنافسية للأعمال في المنطقة.



يشارك في المنصة مؤسسات مالية إماراتية بارزة، مما يعكس التزام الإمارات بدعم الاقتصاد العربي وتعزيز الروابط المالية والتجارية بين الدول العربية.



يشارك في المنصة مؤسسات مالية إماراتية بارزة، مما يعكس التزام الإمارات بدعم الاقتصاد العربي وتعزيز الروابط المالية والتجارية بين الدول العربية.





أطلق سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، منصة بنى للمدفوعات التابعة للمؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية، خلال #القمة_العالمية_للحكومات 2024.#وزارة_المالية #الإمارات pic.twitter.com/K1uxVxygOZ — وزارة المالية | الإمارات (@MOFUAE) February 12, 2024