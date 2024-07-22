مكاسب متوقعة لبيتكوين وباقي العملات المشفرة في حال فوز ترمب

توقع تقرير لبلومبرغ أن يحقق معدّنو عملة بتكوين المشفرة وشركات العملات المشفرة التي تأخرت مساعيها لطرح أسهمها للاكتتاب العام في الولايات المتحدة، أرباحا مجزية في قطاع الأصول الرقمية إذا فاز دونالد ترمب بفترة رئاسية جديدة. لكن الشركات الأجنبية ستصبح مهددة بفقدان حصتها في السوق الأمريكي، وقد ينتهي بها المطاف كأكبر الخاسرين من فوز ترامب. ويلفت التقرير أن ذلك هو فحوى وجهة النظر التي تترسخ لدى المشاركين في السوق والمراقبين وسط تأييد الرئيس الأميركي السابق المتزايد للعملات المشفرة. وكشف استطلاع للرأي نشرته “سي بي إس نيوز” يوم الخميس حصول ترمب على تصويت أغلبية (52%) من الناخبين المحتملين في السباق الرئاسي المنتظر في نوفمبر. وقال كريستيان كاتاليني، مؤسس شركة “إم آي تي كريبتو إيكونوميكس لاب: “سيكون الكل رابحون تقريباً في الولايات المتحدة إذا استعدوا للعمل وفقاً للقواعد الجديدة عند تطبيقها”.

كما انعكس ذلك في السوق لدى تقدم ترمب مع ارتفاع أسعار أسهم الشركات التي تصادق معاملات البلوكتشين الخاصة بالعملات المشفرة. والتقى ترمب في يونيو مع معدني بتكوين، وفي منشور لاحق عبر حسابه على “تروث سوشال” (Truth Social)، اعتبر أن تعدين بتكوين قد يكون “خط دفاعنا الأخير ضد العملات الرقمية التي يصدرها البنك المركزي”، مضيفاً أنه “يريد تعدين جميع عملات بتكوين المتبقية في الولايات المتحدة!!!”.

يضاف إلى ذلك أن استثمارات فانس المرشح لمنصب نائب الرئيس التي تقدر بملايين الدولارات، تشمل العملات المشفرة. إذا فاز الرئيس السابق دونالد ترامب بإعادة انتخابه، فسوف يتمتع بسلطة وضع سياسات تؤثر على قيم العملات المشفرة والنفط ورأس المال الاستثماري حيث يمتلك مرشحه لمنصب نائب الرئيس، جيه دي فانس، مصالح مالية في هذه المجالات الثلاثة.

زكانت العملات المشفرة من بين المستفيدين الآخرين من ثروات ترامب المتزايدة بعد أن تعهد بإنهاء الجهود الحكومية لتنظيم العملات المشفرة في محاولة لجذب الناخبين الأصغر سنا الذين وقعوا في حب هذا الاتجاه. ارتفعت قيمة البيتكوين بمقدار 1000 دولار خلال الساعة الأولى بعد نجاة ترامب من إطلاق النار في 13 يوليو/تموز حيث راهن المشترون على أن الاغتيال الفاشل من شأنه أن يعزز فرص ترامب في الانتخابات. وخلال الأيام الأربعة اللاحقة، ارتفعت قيمة البيتكوين بمقدار 4500 دولار أخرى. وتبعت معظم العملات المشفرة الأخرى البيتكوين في الارتفاع.