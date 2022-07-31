مكاسب الأسهم السعودية تتجاوز 8% منذ بداية 2022

واصل مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة (تاسي) الإرتفاع في أولى جلسات الأسبوع الحالي وبنسبة 0,36% بواقع 44 نقطة إلى 12199 نقطة، لتصل مكاسب السوق منذ بداية 2022 إلى 8,13%، فيما بلغت مكاسب المؤشر السوق 5,9% بواقع 680 نقطة خلال شهر تموز / يوليو.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة في جلسة أمس 177,7 مليون سهم بتداولات تجاوزت 6 مليارات ريال.

أما الأسهم الأكثر ارتفاعاً فكانت : “العقارية” بنسبة 9,9% و”المصافي” بنسبة 9,8% و”التطويرية الغذائية” بنسبة 7,1%، فيما كانت الأسهم الأكثر انخفاضاً: “وقت اللياقة” بنسبة 1,6%، “التموين” بنسبة 1.3%، و”الرياض” بنسبة 1,2%.

أما الأسهم الأكثر نشاطاً من حيث القيمة فكانت: “الراجحي” بقيمة 481,1 مليون ريال، “سابك للمغذيات الزراعية” بقيمة 382,9 مليون ريال و”دار الأركان” بقيمة 250,6 مليون ريال.

وقفز مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) بنسبة 2% بواقع 438,8 نقطة ليغلق عند مستوى 21391,5 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 54,8 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 836,96 ألف سهم عبر 2224 صفقة.