مع وصول الدولار لـ 70 جنيه مصري ملياردير يحذر من التلكؤ في تعويم العملة المصرية

مع اقتراب سعر الدولار من 70 جنيها مصريا أمس حذر رجل الأعمال المصري الملياردير نجيب ساويرس، الاثنين، من التأخير في البت ومواجهة أزمة ازدواجية سعر الصرف في مصر .

و انتقد الملياردير المصري نجيب ساويرس التأخير في تفعيل تخفيض قيمة الجنيه الذي طال انتظاره، مما يشير إلى أن السلطات تواكب سعر السوق السوداء المتصاعد لإنهاء النقص المزمن في العملة الأجنبية في البلاد.



ساويرس نشر في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي “إكس” قائلا إن تأجيل الإصلاحات “كارثة ستزيد من حجم الوضع الحرج الذي نعيشه”. وانخفض الجنيه المصري في السوق الموازية إلى 68-70 جنيها للدولار في الآونة الأخيرة. يوما، مما جعله أضعف بأكثر من 50% من المعدل الرسمي البالغ نحو 30.9.

التأخير في القرارت المطلوبة …مصيبة ستزيد من حجم الوضع الحرج الذي نحن فيه …واي محاولة لعلاج ازدواجية سعر الصرف بعرض الدولار بسعر اقل من السوق السوداء لن يحالفها النجاح فالصح هو البداية من سعر السوق السوداء و سينزل تدريجيا بعد وجود عرض فكل من لديه سوف يوافق علي البيع عبر القنوات… — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) January 29, 2024

ويواصل الجنيه المصري تراجعه أمام العملة الأميركية التي تعاني الأسواق من شحها ليصل إلى أدنى مستوى له عند 69 جنيها للدولار في تعاملات أمس الاثنين.

المنصة المصرية “الصرف اليوم” على الإنترنت (خاصة) أوردت أن سعر صرف الدولار الأميركي بالسوق الموازية “السوداء” في تعاملات الاثنين بلغ 69 جنيها، وهو أدنى مستوى تاريخي للعملة المصرية، بينما يبلغ السعر في السوق الرسمية 31 جنيها، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.