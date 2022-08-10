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“معادن” السعودية تعلن بدء التحضير لتشغيل مصنع منجم منصورة ومسرة

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تتوقع "معادن" بدء الإنتاج التجريبي لمصنع منجم منصورة ومسرة في الربع الأخير من 2022
تتوقع "معادن" بدء الإنتاج التجريبي لمصنع منجم منصورة ومسرة في الربع الأخير من 2022

أعلنت شركة التعدين العربية السعودية (معادن)، في إفصاح على موقع “تداول السعودية” اليوم، عن آخر التطورات لتوقيع شركتها التابعة شركة معادن للذهب ومعادن الأساس عقد هندسة ومشتريات مع مجموعة أوتوتك ولارسن وتوبرو لغرض إنشاء مصنع في منجم منصورة ومسرة لإنتاج الذهب.

وأوضحت “معادن” أن أعمال إنشاء مصنع منجم منصورة ومسرة، قد شارفت على الانتهاء، وبدأت أعمال التهيئة اللازمة للتشغيل، وتوقعت أن يبدأ الإنتاج التجريبي ويظهر الأثر المالي على نتائج الشركة خلال الربع الرابع من عام 2022.

وذكرت نه جرى تمديد تاريخ الانتهاء التعاقدي للمشروع إلى الربع الثالث من عام 2022.

وكانت الشركة قد قدرت سابقاً اكتمال المشروع وبدء الإنتاج التجريبي بحلول الربع الثاني من عام 2022، ونظراً للظروف التي مرَّ بها المشروع لاسيما أثناء جائحة كورونا، فقد جرى تمديد تاريخ الانتهاء التعاقدي للمشروع.

وأكدت الشركة أنه لا يوجد تغيير في نطاق عمل المشروع، ولم تتغير التكاليف المرتبطة به، ولن يؤثر تأجيل الانتاج التجريبي – بشكل جوهري أو سلبي- على النتائج المالية للشركة.

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