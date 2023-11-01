مصر، سي آي كابيتال تصدر سندات بـ 3 مليارات جنيه

أعلنت شركة “سي آي كابيتال” للخدمات المالية المتنوعة عن إتمام صفقة إصدار سندات توريق بقيمة 3.035 مليار جنيه مصري لصالح شركة كابيتال للتوريق، حيث كانت شركة تساهيل للتمويل محيل ومنشئ المحفظة.

وتم إصدار سندات شركة تساهيل للتمويل على أربع شرائح، الأولى بقيمة 952 مليون جنيه بفترة استحقاق 6 أشهر، والثانية بقيمة 506 مليون جنيه بفترة استحقاق 9 أشهر، والثالثة بقيمة 541 مليون جنيه بفترة استحقاق 13 شهراً والرابعة بقيمة 1.036 مليار جنيه بفترة استحقاق 34 شهراً. وقد حصلت الشرائح على تصنيفات ائتمانية متميزة من شركة ميريس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين، حيث حصلت الشريحتين الأولى والثانية علىP1 ، وهو أعلى تصنيف ائتماني، والثالثة على تصنيف A+ والرابعة على تصنيف A.

وقال عمرو هلال، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار في شركة “سي آي كابيتال” إن “قطاع سوق الدين في مصر يشهد ارتفاعاً في النشاط عبر قطاعات عديدة، خاصة الخدمات المالية غير المصرفية، حيث توفر إصدارات الدين ملاذ للشركات يضمن الحفاظ على ابقاء كفاية رأس المال في الحدود الأمنة والمقررة من الهيئة العامة للرقابة المالية، وتوظيف عوائد التوريق في تعزيز المركز المالي ومعدلات الربحية، بالإضافة للتحوط من تحركات أسعار الفائدة، كما أضاف أن شركة سي آي كابيتال نجحت في إتمام 14 صفقة متنوعة منذ بداية العام بقيمة إجمالية تتخطى 38 مليار جنيه مصري”.

وقال محمد عباس رئيس قطاع أسواق الدين “إن الإصدار الخاص بشركة تساهيل يأتي استكمالاً لجهود شركة سي آي كابيتال في التوسع بتقديم خدمات إصدارات الدين للشركات التي تعمل في الخدمات المالية غير المصرفية، والذي يعد أحد أبرز القطاعات التي تساهم في تنمية الاقتصاد المصري”.

وأضاف عباس أن قسم أدوات الدين نجح في تنفيذ 12 صفقات بمجال سوق الدين المصري بقيمة إجمالية 31.387 مليار جنيه منذ بداية العام، مما يمثل 42% من أجمالي إصدارات الدين غير السيادية في السوق المصري منذ بداية العام.

يذكر أن شركة سي آي كابيتال قامت بدور المستشار المالي والمرتب والمروج ومدير الإصدار الأوحد، بينما قام مكتب “كيه بي إم جي” – حازم حسن بدور المراجع المالي، وقام مكتب معتوق بسيوني وحناوي للمحاماة بدور المستشار القانوني للإصدار.