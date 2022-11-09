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Posted inأسواق المالالسلع

مصر تطلق أول سوق أفريقي طوعي لإصدار وتداول شهادات الكربون

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خلال الاعلان عن إطلاق سوق طوعي لإصدار وتداول شهادات الكربون في بورصة مصر
خلال الاعلان عن إطلاق سوق طوعي لإصدار وتداول شهادات الكربون في بورصة مصر

أعلنت البورصة المصرية اليوم الأربعاء عن إطلاق أول سوق أفريقي طوعي لإصدار وتداول شهادات الكربون.

وأضافت البورصة على حسابها بـ«تويتر» أن السوق، الذي أعلن عنه على هامش مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب27) الذي تستضيفه مصر، يهدف إلى:

  • تعزيز تمويل المشروعات الخضراء المخفضة للانبعاثات الكربونية في قارة إفريقيا.
  • تعزيز قدرات القارة الافريقية في تحقيق المستهدفات المناخية وفق المعايير الدولية.
  • اصدار وتداول شهادات الكربون يمكن القطاع الخاص الافريقي من المساهمة في تحقيق الحياد الكربوني والوصول الى حلول تمويلية تنموية مبتكرة.

وانطلقت فعاليات الدورة الـ27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية «كوب 27» بشأن تغير المناخ بمدينة شرم الشيخ الأحد وتستمر حتى الـ18 من تشرين الثاني / نوفمبر الجاري في إطار جهود عالمية متواصلة لإنقاذ كوكب الأرض.

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