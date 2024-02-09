مصر تشهد تراجع السندات السيادية الدولارية

تراجعت السندات السيادية الدولارية لمصر تراجعت بما يصل إلى سنت واحد اليوم الجمعة بعد مكاسب لأكثر من أسبوع، كما أظهرت بيانات “تريدويب“.

وانخفضت جميع سندات البلاد الدولية تقريباً، لكن الأوراق المستحقة في شباط / فبراير 2028 هي الأكثر خسارة إذ انخفضت بما يزيد قليلا عن سنت لتسجل 80.6 سنت للدولار.

وارتفعت سندات الدولة المثقلة بالديون في الآونة الأخيرة وسجلت الأوراق ذات آجال الاستحقاق الأقصر أقوى مستوياتها منذ عامين تقريبا بعد مؤشرات إيجابية من صندوق النقد الدولي أثارت الآمال في قرب التوصل إلى اتفاق نهائي لزيادة حجم قرض بثلاثة مليارات دولار مع مصر.

وقد أكدت مجموعة غولدمان ساكس وشركة بيكتيت لإدارة الأصول أن التشاؤم الذي يحيط بالسندات الدولارية المصرية مبالغ فيه، وأوصتا بشراء هذه السندات، وتوقع البنكان أن تتجنب البلاد التخلف عن السداد وأن تحقق أداءً جيداً للمستثمرين، كما ذكرت وكالة “بلومبيرغ”.

وانخفضت الأوراق النقدية المصرية بنسبة 1.7% في كانون الثاني / يناير، وهو أسوأ أداء شهري لها منذ آب / أغسطس. وخفضت وكالة موديز لخدمات المستثمرين توقعاتها الائتمانية لمصر إلى سلبية من مستقرة في وقت سابق من الشهر، في حين أدى الانخفاض المستمر للجنيه في السوق السوداء إلى زيادة المعنويات الهبوطية مع تزايد التوقعات بتخفيض آخر لقيمة العملة.