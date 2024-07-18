“مصدر” الإماراتية تبدأ بيع سندات خضراء

بدأت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر) المملوكة للحكومة، اليوم الخميس، في بيع سندات خضراء على شريحتين لأجل خمس وعشر سنوات، كما ذكرت خدمة آي.إف.آر لأخبار أدوات الدخل الثابت.

وتم تحديد السعرين الاسترشاديين المبدئيين للسندات لأجل خمس وعشر سنوات عند حوالي 130-135 نقطة أساس وحوالي 140-145 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية على الترتيب.

وأضافت خدمة “آي.إف.آر” أن شركة الطاقة المتجددة ستجمع 500 مليون دولار من بيع كل شريحة، وذلك في إطار برنامج لبيع سندات دولية متوسط الأجل بقيمة ثلاثة مليارات دولار.

وتمتلك شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) حصة قدرها 43 بالمئة في شركة مصدر، كما يمتلك صندوق الثروة السيادي (مبادلة) 33 بالمئة وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) 24 بالمئة في الشركة.

وقالت آي.إف.آر إن عائدات بيع شريحتي السندات، واللتين سيتم تسعيرهما في وقت لاحق من اليوم، سوف تستخدم لتمويل بعض المشروعات المؤهلة للاستثمارات الخضراء.