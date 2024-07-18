فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inأسواق المالآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنسأخبار الإماراتالأسهم

“مصدر” الإماراتية تبدأ بيع سندات خضراء

ستجمع “مصدر” 500 مليون دولار من بيع كل شريحة من السندات، وذلك في إطار برنامج لبيع سندات دولية متوسط الأجل بقيمة ثلاثة مليارات دولار.

فريق التحرير by فريق التحرير

بدأت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر) المملوكة للحكومة، اليوم الخميس، في بيع سندات خضراء على شريحتين لأجل خمس وعشر سنوات، كما ذكرت خدمة آي.إف.آر لأخبار أدوات الدخل الثابت.

وتم تحديد السعرين الاسترشاديين المبدئيين للسندات لأجل خمس وعشر سنوات عند حوالي 130-135 نقطة أساس وحوالي 140-145 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية على الترتيب.

وأضافت خدمة “آي.إف.آر” أن شركة الطاقة المتجددة ستجمع 500 مليون دولار من بيع كل شريحة، وذلك في إطار برنامج لبيع سندات دولية متوسط الأجل بقيمة ثلاثة مليارات دولار.

وتمتلك شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) حصة قدرها 43 بالمئة في شركة مصدر، كما يمتلك صندوق الثروة السيادي (مبادلة) 33 بالمئة وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) 24 بالمئة في الشركة.

وقالت آي.إف.آر إن عائدات بيع شريحتي السندات، واللتين سيتم تسعيرهما في وقت لاحق من اليوم، سوف تستخدم لتمويل بعض المشروعات المؤهلة للاستثمارات الخضراء.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...