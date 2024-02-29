أصدرت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية قراراتها النهائية بخصوص مخالفات قام بها عدد من المستثمرين في سوق المال، حيث تم إدانة ثلاثة مستثمرين من عائلة واحدة بمخالفة نظام السوق المالية ولوائحها التنفيذية.



و فرضت اللجنة غرامات مالية تصل قيمتها الإجمالية إلى 3.2 مليون ريال، بالإضافة إلى إلزامهم بدفع 2.35 مليون ريال نظير المكاسب غير المشروعة التي حققوها.



قصة التلاعب بدأت، عندما قام المستثمرين المدانين بإدخال أوامر شراء بهدف التأثير على سعر السهم ووحدات الصناديق العقارية المتداولة، مما أدى إلى خلق تلاعب واحتيال في السوق، شمل الشركات والصناديق المعنية في هذه التصرفات شركة الصناعات الكهربائية، وصندوق الجزيرة ريت، وصندوق المعذر ريت، وصندوق سيكو السعودية ريت، وشركة سلامة للتأمين التعاوني، والشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني “سايكو”، وشركة تشب العربية للتأمين التعاوني، وشركة الصقر للتأمين التعاوني.



وفي إطار القرارات الصادرة، أدين كل من علي بن سالم بن أحمد بكلكا وابنه سالم بن علي بن سالم بكلكا، بالإضافة إلى ابنته سلطانة بنت علي بن سالم بكلكا، بمخالفة القوانين واللوائح المالية.



يبدو أن السلوك الذي تم اتخاذه تكرر بشكل متعمد، حيث تم استمراره على الرغم من التنبيهات الرقابية التي تلقوها. وقد أثر هذا التصرف على سمعة الورقة المالية للشركات المعنية، وهو ما يعد خرقاً جسيماً للنظام المالي.



وتؤكد الهيئة أهمية ما تمثله ثقة المستثمرين في السوق المالية لنموها وازدهارها، حيث تعمل الهيئة بشكل مستمر على رصد أي سلوكيات مخالفة لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية والأنظمة التي تختص الهيئة بتطبيقها، وضبط مرتكبيها، واستكمال الإجراءات اللازمة لفرض العقوبات الرادعة بحقهم، وذلك تعزيزاً لجهود الهيئة الرامية نحو إيجاد بيئة استثمارية جاذبة لجميع فئات المستثمرين وآمنة من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة أو التي تنطوي على احتيال أو غش أو تدليس أو تضليل أو تلاعب، كما تهيب الهيئة بالمتعاملين كافة في السوق بأن الممارسات غير المشروعة التي تنطوي على احتيال وغش وتدليس وتلاعب، تعد جريمة جنائية، وتعرض مرتكبيها للمساءلة النظامية وإيقاع العقوبات الواردة في نظام السوق المالية.



ووفقاً لبيان لجنة الاستئناف، تمت مخالفة المستثمرين بإدخال أوامر شراء بهدف التأثير على سعر الأسهم ووحدات الصناديق العقارية المتداولة.

إعلان عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي بإدانة مخالفين لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذيةhttps://t.co/NMvx7sxX3l pic.twitter.com/plc5pzhW6U — الأمانة العامة للجان الفصل (@SAUDICRSD) February 29, 2024