مجموعة فقيه للرعاية الصحية تتطلع لجمع 2.9 مليار ريال من طرح عام

أعلنت شركة مستشفى الدكتور سليمان عبد القادر فقيه (مجموعة فقيه للرعاية الصحية)، إحدى أكبر مجموعات المستشفيات الخاصة في المملكة العربية السعودية، في بيان اليوم الخميس أنها تستهدف جمع ما يصل إلى 2.9 مليار ريال (773.27 مليون دولار) من خلال بيع 21.47 بالمئة من أسهمها في طرح عام أولي في السوق المالية السعودية.

وحددت الشركة النطاق السعري الاسترشادي للطرح بين 53 ريالا إلى 57.5 ريال (29.46 دولار) للسهم، وبذلك تتراوح القيمة السوقية للشركة بين 12.3 مليار ريال إلى 13.3 مليار ريال (3.28 مليار دولار – 3.55 مليار دولار).

وأوضحت الشركة في البيان عزمها بيع 49.8 مليون سهم، منها 30 مليون سهم جديد، علاوة على 19.8 مليون من الأسهم الحالية.

وأعلنت شركة إتش إس بي سي العربية السعودية، وهي المستشار المالي ومدير سجل الاكتتاب ومتعهد التغطية ومدير الاكتتاب في الطرح العام الأولي المحتمل، النطاق السعري وبدء فترة عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات.

وسيتم تحديد سعر الطرح للاكتتاب العام بعد الانتهاء من عملية بناء سجل الأوامر، ثم يتبعها عملية اكتتاب شريحة الأفراد، وفق البيان.

وتعتزم الشركة طرح نحو 21.47% من أسهمها بعد زيادة رأس مالها، وذلك من خلال طرح 49.8 مليون سهم من الشركة في السوق الرئيسية لدى “تداول”. ومن المتوقع أن يشمل الطرح بيع 19.8 مليون سهم من الأسهم الحالية للشركة، وإصدار 30 مليون سهم جديد.

وشهدت السوق المالية السعودية، أضخم أسواق المال وأكبرها قياسا بحجم السيولة في العالم العربي، زيادة في عمليات الطرح العام الأولي لشركات قطاع الرعاية الصحية في السنوات الثلاث الماضية، بما في ذلك مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية وشركة النهدي الطبية وشركة مصنع جمجوم للأدوية (جمجوم فارما).