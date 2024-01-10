البنك الدولي: توقعات متفائلة للاقتصاد السعودي في 2024



تبنى البنك الدولي توقعات متفائلة لنمو الاقتصاد السعودي خلال العام 2024، حيث ارتفعت توقعاته لتصل إلى 4.1٪، وهو ما يعكس تحسناً عن التوقعات السابقة التي كانت تشير إلى نمو بنسبة 3.3٪ في يونيو 2023.



وفيما يتعلق بالعام 2025، قدم البنك تقديرات مشجعة حيث رفع توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي إلى حوالي 4.2٪، مقارنة بنسبة 2.5٪ في السابق.

وأشار البنك إلى أن هذا النمو المتوقع يعزى إلى زيادة إنتاج وصادرات النفط في المملكة العربية السعودية، على الرغم من تمديد اتفاق الخفض الطوعي لإنتاج النفط حتى نهاية هذا العام.



إنتاج النفط في السعودية

في نهاية شهر نوفمبر الماضي، أعلنت السعودية تمديد الخفض الطوعي لإنتاج النفط بمقدار مليون برميل يوميًا حتى نهاية الربع الأول من عام 2024، بالتنسيق مع بعض الدول المشاركة في اتفاق “أوبك+”، حيث بلغ إنتاج السعودية من النفط، وفقًا لقرار الخفض الطوعي، 9 ملايين برميل يوميًا حتى نهاية شهر مارس 2024.



النمو في مجلس التعاون الخليجي

من جانبه، توقع البنك ارتفاع معدل النمو في دول مجلس التعاون الخليجي ليصل إلى 3.6٪ خلال عام 2024 و3.8٪ خلال عام 2025، مع تعديلات إيجابية عن التوقعات السابقة في يونيو 2023.

ويرجع هذا النمو المتوقع إلى تحقيق معدلات نمو قوية في الدول المصدرة للنفط، والتي تُدعم بشكل أساسي من انتعاش النشاط النفطي.



وأشار البنك إلى أن الصراعات في الشرق الأوسط زادت من حالة عدم اليقين حول توقعات النمو في المنطقة.



توقعات الاقتصاد المصري

فيما يتعلق بالاقتصاد المصري، توقع البنك تباطؤ نمو الاقتصاد إلى نسبة تقدر بحوالي 3.5٪ خلال السنة المالية 2023-2024، بعدما كانت التوقعات السابقة تشير إلى وصول معدل النمو إلى 4٪. ويرجع البنك ذلك إلى القيود التي تفرضها السلطات المصرية على الواردات، فضلاً عن تراجع القوة الشرائية وتباطؤ نشاط الشركات والأعمال في البلاد.



أما بخصوص السنة المالية 2024-2025، فمن المتوقع أن يشهد النمو ارتفاعًا إلى حوالي 3.9٪، بعدما كانت التوقعات في يونيو الماضي تشير إلى وصول معدل النمو إلى 4.7٪.



الاقتصاد الإماراتي والمغربي

أما بالنسبة للاقتصاد الإماراتي، فمن المتوقع أن يحقق نموًا اقتصاديًا بنسبة 3.7٪ خلال عام 2024، ونحو 3.8٪ في عام 2025.



وقد أشار البنك إلى أن تعافي القطاع الفلاحي في المغرب ساهم في انتعاش النمو، على الرغم من التداعيات السلبية التي ترتبت عن الزلزال الذي وقع في سبتمبر الماضي.



الدول الأخرى المصدرة للنفط

وتوقع البنك أن تسهم زيادة إنتاج النفط في العراق والجزائر في بداية عام 2024 في تسريع وتيرة النمو في هاتين الدول.