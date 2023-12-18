ما هي توقعات الأسواق العالمية في 2024؟

ذكر “ساكسو بنك” في تقرير عن توقعات عام 2024 أن عام 2023 كان حافلاً بالأحداث في الأسواق المالية. ولم يحدث الركود الذي طال انتظاره في حين استمرت أسعار الفائدة في الارتفاع، وتصاعد الاهتمام بالذكاء الاصطناعي، وتصدر الذهب والنفط مركز الاهتمام.

ومع قرب بداية عام 2024، تتمحور الأسئلة الكبيرة حول ما إذا كنا سنشهد ركوداً في العام الجديد وما هي الإجراءات الواجب اتخاذها من قبل البنوك المركزية، إضافة إلى استمرار حالة عدم الاستقرار في المشهد السياسي العام مع استمرار النزاعات في كل من أوكرانيا وغزة والانتخابات المنتظرة في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، مما يجعلنا نتوقع حدوث أي شيء في الأسواق المالية في عام 2024.

وللحصول على رؤية أفضل حول وضع الأسواق في عام 2024 يجيب خبراء فئات الأصول الاستثمارية لدى “ساكسو بنك” عن أهم الأحداث في عام 2023 وما هي توقعاتهم لعام 2024 من حيث الأداء والاتجاهات وما ينبغي على المستثمرين أخذه في الاعتبار بما يتعلق بأصولهم الاستثمارية.

أهم الأحداث في عام 2023:

1. الأسهم – بيتر غارنري: “الاهتمام المتصاعد بأنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدية مثل تشات جي بي تي، مما أسهم في زيادة الاهتمام بمؤشر ستاندرد آند بورز إلى أعلى مستوى له على الإطلاق”.

2. السندات – ألثيا سبينوزي: “شكل الاقتصاد المزدهر في الولايات المتحدة المفاجأة الأكبر لعام 2023. الأمر الذي أتاح للاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة بما يتجاوز توقعات الأسواق”.

3. العملات – تشارو تشانانا: “شكل عدم حدوث الركود الاقتصادي المتوقع لحد الآن، أكبر مفاجأة لعام 2023، إضافة إلى استمرار ارتفاع معدلات الفائدة لفترة أطول”.

4. السلع – أولي هانسن: “صمود الذهب خلال فترة الارتفاع الحاد في عوائد السندات ومعركة سوق النفط بين أوبك والمضاربين الذين يبحثون عن أسعار أقل”.

التوقعات لعام 2024:

الأسهم – بيتر غارنري:

1. من حيث الأداء: “العامل الأكبر فيما يتعلق بالأداء هو ما إذا كان سيحدث ركود أم لا، والذي أتوقع نسبة حدوثه بحوالي 50/50”.

2. الاتجاهات التي ستقود السوق: “أتوقع أن يكون الذكاء الاصطناعي والتحول الأخضر محور الاهتمام للأسهم في عام 2024 مع الأخذ بالاعتبار سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي بما يتعلق بأسعار الفائدة والوضع الاقتصادي الصيني كعاملين مهمين”.

3. ما يجب على المستثمرين التركيز عليه: “يجب على المستثمرين في مجال الأسهم التنبه لاحتمال حدوث ركود اقتصادي لأن ذلك يشكل مؤشراً رئيسياً على اتجاه فئة الأصول”.

السندات – ألثيا سبينوزي

1. من حيث الأداء: “أتوقع أن يستمر منحنى العائد على سندات الخزينة الأمريكية في التصاعد حيث تتفوق السندات عالية الجودة على أداء الأصول الخطرة”.

2. الاتجاهات التي ستقود السوق: “سيعود تباطؤ الاقتصاد والسياسات النقدية الأقل تشدداً بالنفع في نهاية المطاف على أسواق السندات”.

3. ما يجب على المستثمرين التركيز عليه: “يجب على المستثمرين في الدخل الثابت الانتباه إلى معدلات التضخم والنمو والعجز المالي وكيف تتفاعل البنوك المركزية مع البيئة الاقتصادية والسياسية المتغيرة باستمرار”.

العملات – تشارو تشانانا

1. من حيث الأداء: “من المرجح أن يتعرض الدولار لضغوط في عام 2024 حيث يشير بنك الاحتياطي الفيدرالي رسمياً إلى اتباع سياسة أقل تشدداً، لكن علينا متابع معدلات النمو خارج الولايات المتحدة”.

2. الاتجاهات التي ستقود السوق: “شكلت صفقات المناقلة محور الاهتمام في عام 2023، لكن دورات خفض الأسعار العالمية ستجعل استراتيجيات المناقلة في العملات أقل جاذبية في عام 2024″.”

3. ما يجب على المستثمرين التركيز عليه: “العامل الأهم في العام المقبل هو الأوضاع السياسية، وخاصة النزاعات والانتخابات، حيث يبدو أن التصويت ضد المسؤولين الحاليين أصبح قاعدة ويمكن أن يكون له تداعيات على أسعار الصرف”.

السلع – أولي هانسن

1. من حيث الأداء: “من المحتمل أن يكون عام 2024 هو عام المعادن وعلى رأسها الذهب والفضة والنحاس، مدفوعاً بانخفاض عوائد السندات وخفض أسعار الفائدة وتذبذب العرض”.

2. الاتجاهات التي ستقود السوق: “تشكل التوقعات الاقتصادية للصين والولايات المتحدة وما إذا كانت الولايات المتحدة ستشهد هبوطاً سلساً أو صعباً المفتاح لسلع مثل الطاقة”.

3. ما يجب على المستثمرين التركيز عليه: “يجب أن يدرك المستثمرون أن السلع ذات العرض القليل يمكن أن ترتفع حتى لو كانت التوقعات الاقتصادية تبدو أقل تفاؤلاً”.