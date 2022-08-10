ماذا تخبىء بيانات التضخم الأمريكية للأسواق العالمية اليوم؟

تترقب الأسواق العالمية إصدار وزارة العمل الأمريكية بيانات أسعار المستهلك (التضخم) لشهر تموز / يوليو عند الساعة 12:30 بتوقيت جرينيتش اليوم الأربعاء، ويعتقد الاقتصاديون الذين شملهم الاستطلاع من قبل صحيفة “وول ستريت جورنال” أن التضخم السنوي تراجع إلى 8,7% في يوليو من 9,1% في حزيران / يونيو، في حين تتوقع مؤسسة “آي ان جي” أن يرتفع التضخم في الولايات المتحدة ما يدعم الدولار.

ويدور تركيز اليوم حول السؤال حول ما إذا كان مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي يقترب من الذروة، حيث تستعد الأسواق لاحتمال حدوث تحرك كبير في حالة حدوث خطأ صعوداً او هبوطاً في الرقم الرئيسي للتضخم، كما يقول مايكل هيوسون، كبير محللي السوق في مؤسسة “سي ام سي ماركتس”.

وأظهرت البيانات النهائية الصادرة عن مكتب الإحصاء الألماني اليوم انخفاض طفيف لمعدل التضخم السنوي في ألمانيا في يوليو، مما يؤكد التقديرات الأولية، حيث ساعدت التدخلات الحكومية المؤقتة على خفض معدل التضخم الإجمالي.

وارتفعت أسعار المستهلك في ألمانيا بنسبة 7,5% على أساس سنوي وفقاً للمعايير الوطنية، بما يتماشى مع توقعات الاقتصاديين في استطلاع أجرته صحيفة “وول ستريت جورنال”. وقد ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 7,6% في يونيو.

وقال وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر اليوم أن التوقعات الإقتصادية لبلاده “هشة”، وأضاف أن “الوضع الاقتصادي يتدهور”. وفي وقت سابق، قال ليندنر إن “ارتفاع التضخم في ألمانيا أدى إلى تآكل الأسس الاقتصادية”.