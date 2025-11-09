. .. Written by . ..

أخبار ذات صلة

Posted inأسواق المال

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضاً بتداولات دون 3 مليار

مؤشر الأسهم السعودية الرئيس يغلق منخفضاً ليصل إلى مستوى 11244.36 نقطة وبتداولات بلغت قيمتها 2.9 مليار ريال

. .. Written by . ..
مؤشر الأسهم السعودية أغلق منخفضاً
مؤشر الأسهم السعودية أغلق منخفضاً بتداولات 2.9 مليار ريال

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم الأحد منخفضاً بمقدار 57.99 نقطة، ليصل إلى مستوى 11244.36 نقطة وبتداولات بلغت قيمتها 2.9 مليار ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 158 مليون سهم، سجّلت فيها أسهم 51 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما تراجعت أسهم 200 شركة.
وكانت أسهم شركات صدق، وزجاج، وولاء، ورتال، وإس إم سي للرعاية الصحية، الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات تنمية، وأسيج، وصناعات، والتصنيع، والحمادي الأكثر انخفاضاً في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 5.03% و9.94%، فيما كانت أسهم شركات أمريكانا، ومهارة، وكيان السعودية، وجبل عمر، والكيميائية، هي الأكثر نشاطاً بالكمية، بينما كانت أسهم شركات الراجحي، وجيل عمر، وأرامكو السعودية، والأهلي، وصناعات، هي الأكثر نشاطاً في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم الأحد منخفضاً بمقدار 96.08 نقطة، ليصل إلى مستوى 24354.43 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 12 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون سهم.

