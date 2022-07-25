مؤشر الأسهم السعودية يواصل التراجع للجلسة الثانية

واصل مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة (تاسي) التراجع للجلسة الثانية هذا الأسبوع وبنسبة 0,84% بواقع 100,92 نقطة ليغلق عند مستوى 11874,22 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 163,2 مليون سهم بتداولات بلغت قيمتها 5,1 مليار ريال.

وتراجعت أسهم 145 شركة فيما سجلت أسهم 57 شركة تراجعاً. أما الأسهم الأكثر ارتفاعاً فكانت : “دار الأركان” بنسبة 7,4% و”جي آي جي” بنسبة 5% و”باعظيم” بنسبة 4,2%، فيما كانت الأسهم الأكثر انخفاضاً: “المتحدة للتأمين” بنسبة 9,8%، “النايفات” بنسبة 5,5%، و”الخزف السعودي” بنسبة 3,79%.

أما الأسهم الأكثر نشاطاً من حيث القيمة فكانت: “دار الأركان” بقيمة 420,6 مليون ريال، “الراجحي” بقيمة 319,2 مليون ريال و”اس تي سي” بقيمة 207,5 مليون ريال.

كما تراجع مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) بنسبة 0,08% بواقع 17,8 نقطة ليغلق عند مستوى 21038 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 19,6 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 251,669 ألف سهم تقاسمتها 1628 صفقة.