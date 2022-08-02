مؤشر الأسهم السعودية ينهي 5 جلسات من الإرتفاع

عاد مؤشر سوق الأسهم السعودية “تاسي” إلى التراجع اليوم الثلاثاء، بعد 5 جلسات من الإرتفاع، وأغلق مؤشر “تاسي” متراجعاً بنسبة 0,23% بواقع 28,32 نقطة عند مستوى 12310,6 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 210,2 مليون سهم بتداولات بلغت 7,79 مليار ريال.

وارتفعت أسهم 100 شركة مدرجة فيما تراجعت أسهم 98 شركة. وكانت الأسهم الأكثر ارتفاعاً: “بحر العرب” بنسبة 10% و”صادرات” بنسبة 7,73% و”صدر” بنسبة 7,72%، فيما كانت الأسهم الأكثر انخفاضاً: “الجزيرة” بنسبة 7,33%، “اسمنت نجران” بنسبة 4,4% و”التعمير” بنسبة 3,2%.

أما الأسهم الأكثر نشاطاً من حيث القيمة فكانت: “الجزيرة” بقيمة 450,2 مليون ريال، “الراجحي” بقيمة 447,5 مليون ريال و”بحر العرب” بقيمة 397,7 مليون ريال.

وارتفع مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) بنسبة 0,21% بواقع 44,8 نقطة ليغلق عند مستوى 21547,16 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 40,2 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 696,75 ألف سهم نفذت عبر 2799 صفقة.