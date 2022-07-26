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مؤشر الأسهم السعودية يعاود الصعود

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الأسهم السعودية تعود للإرتفاع

عاود مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة (تاسي) الصعود بعد جلستي تراجع هذا الأسبوع، ليرتفع وبنسبة 0,76% بواقع  89,99 نقطة ليغلق عند مستوى 11964,21 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 164,3 مليون سهم بتداولات تجاوزت 5 مليارات ريال.

وارتفعت أسهم 102 شركة فيما سجلت أسهم 93 شركة تراجعاً. أما الأسهم الأكثر ارتفاعاً فكانت : “التطويرية الغذائية” بنسبة 10% و”شمس” بنسبة 5,7% و”أكوا باور” بنسبة 5,3%، فيما كانت الأسهم الأكثر انخفاضاً: “المتحدة للتأمين” بنسبة 10%، “سلامة” بنسبة 3,5%، و”باعظيم” بنسبة 3,3%.

أما الأسهم الأكثر نشاطاً من حيث القيمة فكانت: “دار الأركان” بقيمة 492,8 مليون ريال، “سبكيم العالمية” بقيمة 334,6 مليون ريال و”الراجحي” بقيمة 258,8 مليون ريال.

وتراجع مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) بنسبة 1,17% بواقع 24717,8 نقطة ليغلق عند مستوى 20791 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 21,3 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 315,5 ألف سهم تقاسمتها 1450 صفقة.

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