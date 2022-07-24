.ط by

أخبار ذات صلة

Posted inأسواق المالالأسهم

مؤشر الأسهم السعودية يستهل الأسبوع متراجعاً 0,11%

.ط by

استهل مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة (تاسي) أسبوعه متراجعاً بشكل طفيف بنسبة 0,11% بواقع  12,83 نقطة ليغلق عند مستوى 11975,14 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 152,5 مليون سهم بتداولات بلغت قيمتها 5,1 مليار ريال.

وارتفعت أسهم 142 شركة فيما سجلت أسهم 60 شركة تراجعاً. أما الأسهم الأكثر ارتفاعاً فكانت : “سلامة” بنسبة 9,9% و”النايفات” بنسبة 9,8% و”أملاك” بنسبة 6,3%، فيما كانت الأسهم الأكثر انخفاضاً: “المتحدة للتأمين” بنسبة 9,9%، “أكوا باور” بنسبة 2,87%، و”سدافكو” بنسبة 2,85%.

أما الأسهم الأكثر نشاطاً من حيث القيمة فكانت: “الراجحي” بقيمة 407,7 مليون ريال، “بحر العرب” بقيمة 211,6 مليون ريال و”دار الأركان” بقيمة 200,3 مليون ريال.

وارتفع مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) بنسبة 0,46% بواقع 95,3 نقطة ليغلق عند مستوى 21056 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 27,2 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 524,038 ألف سهم تقاسمتها 2517 صفقة.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا