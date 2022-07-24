مؤشر الأسهم السعودية يستهل الأسبوع متراجعاً 0,11%

استهل مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة (تاسي) أسبوعه متراجعاً بشكل طفيف بنسبة 0,11% بواقع 12,83 نقطة ليغلق عند مستوى 11975,14 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 152,5 مليون سهم بتداولات بلغت قيمتها 5,1 مليار ريال.

وارتفعت أسهم 142 شركة فيما سجلت أسهم 60 شركة تراجعاً. أما الأسهم الأكثر ارتفاعاً فكانت : “سلامة” بنسبة 9,9% و”النايفات” بنسبة 9,8% و”أملاك” بنسبة 6,3%، فيما كانت الأسهم الأكثر انخفاضاً: “المتحدة للتأمين” بنسبة 9,9%، “أكوا باور” بنسبة 2,87%، و”سدافكو” بنسبة 2,85%.

أما الأسهم الأكثر نشاطاً من حيث القيمة فكانت: “الراجحي” بقيمة 407,7 مليون ريال، “بحر العرب” بقيمة 211,6 مليون ريال و”دار الأركان” بقيمة 200,3 مليون ريال.

وارتفع مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) بنسبة 0,46% بواقع 95,3 نقطة ليغلق عند مستوى 21056 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 27,2 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 524,038 ألف سهم تقاسمتها 2517 صفقة.