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Posted inأسواق المالالأسهم

مؤشر الأسهم السعودية يتجاوز 12300 نقطة بدعم النتائج ونمو الناتج

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ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية “تاسي” اليوم الإثنين، للجلسة الخامسة على التوالي، بدعم من النتائج المالية للشركات المدرجة والأداء القوي للاقتصاد السعودي الذي سجل نمواً بنسبة 11.8% في الربع الثاني من 2022 على أساس سنوي.

وأغلق مؤشر “تاسي” مرتفعاً بنسبة 1,15% بواقع  139,87 نقطة عند مستوى 12338,9 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 209,3 مليون سهم بتداولات بلغت 7,6 مليار ريال.

وكانت الأسهم الأكثر ارتفاعاً : “بحر العرب” بنسبة 9,9% و”الإنماء طوكيو م” بنسبة 7,2% و”صدر” بنسبة 7%، فيما كانت الأسهم الأكثر انخفاضاً: “دار الأركان” بنسبة 1,65%، “جدوى ريت الحرمين” بنسبة 1,6% و”مجموعة تداول” بنسبة 1,4%.

أما الأسهم الأكثر نشاطاً من حيث القيمة فكانت: “سابك للمغذيات الزراعية” بقيمة 395,3 مليون ريال، “الراجحي” بقيمة 394 مليون ريال و”بحر العرب” بقيمة 374,1 مليون ريال.

وارتفع مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) بنسبة 0,5% بواقع 110,7 نقطة ليغلق عند مستوى 21502,33 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 56,5 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 291 ألف سهم نفذت عبر 2346 صفقة.

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