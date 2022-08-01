مؤشر الأسهم السعودية يتجاوز 12300 نقطة بدعم النتائج ونمو الناتج

ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية “تاسي” اليوم الإثنين، للجلسة الخامسة على التوالي، بدعم من النتائج المالية للشركات المدرجة والأداء القوي للاقتصاد السعودي الذي سجل نمواً بنسبة 11.8% في الربع الثاني من 2022 على أساس سنوي.

وأغلق مؤشر “تاسي” مرتفعاً بنسبة 1,15% بواقع 139,87 نقطة عند مستوى 12338,9 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 209,3 مليون سهم بتداولات بلغت 7,6 مليار ريال.

وكانت الأسهم الأكثر ارتفاعاً : “بحر العرب” بنسبة 9,9% و”الإنماء طوكيو م” بنسبة 7,2% و”صدر” بنسبة 7%، فيما كانت الأسهم الأكثر انخفاضاً: “دار الأركان” بنسبة 1,65%، “جدوى ريت الحرمين” بنسبة 1,6% و”مجموعة تداول” بنسبة 1,4%.

أما الأسهم الأكثر نشاطاً من حيث القيمة فكانت: “سابك للمغذيات الزراعية” بقيمة 395,3 مليون ريال، “الراجحي” بقيمة 394 مليون ريال و”بحر العرب” بقيمة 374,1 مليون ريال.

وارتفع مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) بنسبة 0,5% بواقع 110,7 نقطة ليغلق عند مستوى 21502,33 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 56,5 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 291 ألف سهم نفذت عبر 2346 صفقة.