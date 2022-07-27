مؤشر الأسهم السعودية يتجاوز 12000 نقطة مجدداً

حافظ مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة (تاسي) على الإتجاه الصعودي للجلسة الثانية هذا الأسبوع، ليرتفع بنسبة 0,74% بواقع 87,97 نقطة ليغلق عند مستوى 12052,18 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 135,2 مليون سهم بتداولات بلغت 5,3 مليار ريال.

وارتفعت أسهم 91 شركة فيما سجلت أسهم 107 شركات تراجعاً. أما الأسهم الأكثر ارتفاعاً فكانت : “المتقدمة” بنسبة 5,5% و”مجموعة تداول” بنسبة 4,2% و”وقت اللياقة” بنسبة 3,8%، فيما كانت الأسهم الأكثر انخفاضاً: “المتحدة للتأمين” بنسبة 9,88%، “البحر الأحمر” بنسبة 9,5%، و”جي آي جي” بنسبة 3,6%.

أما الأسهم الأكثر نشاطاً من حيث القيمة فكانت: “الراجحي” بقيمة 434 مليون ريال، “الإنماء” بقيمة 400,6 مليون ريال و”أرامكو السعودية” بقيمة 302,9 مليون ريال.

وعاد مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) للإرتفاع وبنسبة طفيفة 0,15% بواقع 32 نقطة ليغلق عند مستوى 20823,27 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 20,9 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 289,1 ألف سهم عبر 1890 صفقة.