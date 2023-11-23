لندن لماذا تحولت إلى بيئة طاردة للأثرياء.. وإلى أين يتجهون؟

يُنظر إلى المملكة المتحدة، ولندن على وجه الخصوص، تقليدياً على أنها واحدة من أفضل الوجهات في العالم لهجرة أصحاب الملايين، ولسنوات عديدة (منذ أوائل القرن العشرين إلى عام 2010) كانت تجتذب باستمرار أعداداً كبيرة من الأثرياء من أوروبا ورابطة الدول المستقلة وآسيا وأفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط، كما ذكر تقرير صادر عن “نيو ورلد ويلث“.

ولكن هذا الاتجاه بدأ في التراجع منذ حوالي عقد من الزمن، حيث غادر عدد أكبر من أصحاب الملايين البلاد ودخل عدد أقل. والجدير بالذكر أنه خلال فترة الخمس سنوات من 2017 إلى 2022، فقدت المملكة المتحدة ما يقرب من 12500 من الأثرياء أكثر مما اكتسبته من خلال الهجرة. ومن المتوقع أن تفقد لندن 3200 شخص آخر من ذوي الثروات العالية بسبب الهجرة في عام 2023.

وتشمل الأسباب المحتملة للهجرة المستمرة ما يلي:

الأهمية المتضائلة لبورصة لندن: قبل الحرب العالمية الأولى، كانت بورصة لندن للأوراق المالية أكبر سوق للأوراق المالية في العالم من حيث القيمة السوقية، لكنها الآن تحتل المرتبة 11 على مستوى العالم. وكان العقد الماضي فقيراً بشكل خاص، مع وجود عدد كبير من عمليات الشطب من القائمة.

انتقال أعداد كبيرة من الأثرياء البريطانيين إلى أوروبا خلال السنوات القليلة الماضية، ربما نتيجة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. الجزء الأكبر من أولئك الذين ينتقلون يعملون في مجال الخدمات المالية، أو هم من المتقاعدين.

تدهور نظام الرعاية الصحية في المملكة المتحدة. ربما يكون هذا هو مصدر القلق الأكثر إلحاحاً بالنسبة لمعظم البريطانيين من ذوي الثروات العالية.

تزايد المخاوف المتعلقة بالسلامة، وخاصة في المدن الكبرى.

معدلات ضريبة أرباح رأس المال والرسوم العقارية في المملكة المتحدة التي تعتبر من بين أعلى المعدلات في العالم، مما يمنع المتقاعدين الأثرياء من العيش هناك.

الهيمنة المتزايدة للولايات المتحدة الأمريكية وآسيا في مجال التكنولوجيا الفائقة العالمي أدت إلى قيام العديد من رجال الأعمال الأثرياء في مجال التكنولوجيا في المملكة المتحدة بإعادة النظر في موقعهم الأساسي.

وتشمل الوجهات الرئيسية للأثرياء الذين يغادرون المملكة المتحدة على مدى العقد الماضي أمثال: باريس، موناكو، أمستردام، دبي، سيدني، سنغافورة، مدينة نيويورك، فرانكفورت، وادي السليكون، تورونتو، ماربيا، جنيف، ميامي، بالم بيتش، تل أبيب، لشبونة وكيب تاون. كما تحظى مناطق مثل الغارف في البرتغال والريفيرا الفرنسية بشعبية كبيرة.

الهجرة الداخلية

كما انتقل الآلاف من البريطانيين الأثرياء داخلياً على مدار العقد الماضي، حيث انتقل العديد منهم من المدن الكبرى إلى مدن صغيرة ثرية مثل: وايبريدج، وفيرجينيا ووتر، ومارلو، وأسكوت، وتابلو، وهاروغيت، وبراي. أصبحت هذه المدن ذات شعبية متزايدة بين فئة المليونيرات فاحشي الثراء – أولئك الذين لديهم ثروات تزيد عن 100 مليون دولار أمريكي قابلة للاستثمار. وتكتسب منطقة كوتسوولدز أيضاً شعبية بين هذه المجموعة – كانت هذه المنطقة بالطبع نقطة جذب شهيرة كمنزل ثانٍ لسكان لندن الأثرياء لعقود عديدة، ولكن في الآونة الأخيرة بدأ هؤلاء الأفراد في العيش هناك بشكل دائم.

تضرر لندن

تضررت لندن بشكل خاص من خسارة الثروات الراقية. قبل 20 عاماً، كانت أغنى مدينة في العالم عندما يتعلق الأمر بأرقام المليونيرات، لكنها الآن تحتل المرتبة الرابعة بهذا المقياس خلف مدينة نيويورك والخليج الأمريكي ولوس أنجلوس. وسرعان ما لحقت بها بكين وشنغهاي وسنغافورة.

كما انخفضت أسعار العقارات السكنية الفاخرة في لندن بشكل كبير خلال العقد الماضي، على الرغم من أن البعض قد يجادل بأنها كانت مرتفعة للغاية من قبل.

ويعيش ما يقرب من 254000 من الأثرياء و388 مليونيراً و36 مليارديراً حالياً في لندن حتى حزيران / يونيو 2023. وقد انخفض عدد الأثرياء بنسبة 12% خلال العقد الماضي (2013 إلى 2023)، في حين أن تراجعت أعداد المليونيرات والمليارديرات بما يزيد عن 20%. وهذا يجعل لندن واحدة من أسوأ المدن أداءً في العالم خلال هذه الفترة.

تزايد معاداة السامية ومخاوف مستقبلية أخرى

وقد تؤدي التهديدات الجديدة مثل تزايد معاداة السامية في المدن الكبرى في المملكة المتحدة إلى تسارع هجرة الثروات إلى الخارج. كما أن الصعود المستمر للمراكز المالية القريبة مثل أمستردام ودبي وباريس وفرانكفورت يمكن أن يؤدي إلى تآكل مكانة لندن كأكبر مركز مالي في المنطقة.