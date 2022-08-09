لماذا يساور القلق ثلاثة أرباع المستثمرين العالميين؟

تراجع التفاؤل في أوساط المستثمرين من أصحاب الأصول الصافية الضخمة إلى مستوياته الأولى أثناء انتشار الجائحة بسبب استمرار المخاوف المتعلقة بتأثير التضخم الاقتصادي وآثاره على السوق، بالإضافة إلى الحرب الدائرة في أوكرانيا، وذلك وفقاً لآخر استطلاع ربع سنوي حول توجهات وشعور المستثمرين الصادر عن “يو بي اس”، المجموعة العالمية في إدارة الثروات.

وقد توصل هذا الاستطلاع الذي شمل أكثر من 2800 مستثمر و1100 من أصحاب الأعمال في 14 سوقاً إلى أن المستثمرين يركزون على مدخراتهم التقاعدية مع تأجيل البعض لإجراء عمليات شراء كبيرة. وقد شمل الاستطلاع آراء مئتي مستثمر وصاحب عمل في الإمارات.

ومع تضاؤل تفاؤل المستثمرين، بات القلق الآن يساور ثلاثة من بين كل أربعة مستثمرين بشأن اتخاذ قرارات استثمارية خاطئة في البيئة الحالية مع تمسكهم بالسيولة النقدية. وبرغم ذلك، فإنهم يرون فرصاً استثمارية محتملة في حالة استمرار تراجع الأسواق، كما أنهم يولون اهتماماً كبيراً لأمن الطاقة والتنقل الذكي والأتمتة/الروبوتات كفرص استثمارية طويلة الأجل.

وفي المقابل، زاد تفاؤل أصحاب الأعمال بعد أكبر تراجع حدث خلال عامين ويخطط معظمهم لمواصلة توظيف العمال والاستثمار في أعمالهم خلال الـ12 شهراً المقبلة. حيث يتوقع نحو نصف أصحاب الأعمال رفع الأسعار في الأشهر الستة المقبلة مدفوعة بارتفاع تكاليف المواد والمخاوف المتعلقة بتضخم الأجور.

وفي الولايات المتحدة، تراجع تفاؤل المستثمرين على المدى القصير بشأن الاقتصاد وسوق الأسهم إلى 39% و 37% على التوالي مقارنة بنسبة 58% في أيار / مايو. إذا تراجعت الأسواق بنسبة 10% أخرى، فمن المرجح أن يزيد المستثمرون الشباب تخصيص استثماراتهم للأسواق (38% من بين جيل الألفية والأجيال الأصغر) عن المستثمرين الأكبر سناً (18% من بين جيل الطفرة السكانية والأجيال الأكبر). بالنظر إلى الانتخابات النصفية، فإن أهم الشواغل في أوساط المستثمرين من أصحاب الأصول الصافية الضخمة في الولايات المتحدة هي الاقتصاد (85%) يليه الرعاية الصحية (74%) والضرائب (72%) والضمان الاجتماعي (71%).

كما تراجع التفاؤل في أوساط المستثمرين من أصحاب الأصول الصافية الضخمة، في جميع أنحاء أوروبا، في ما يتعلق بسوق الأوراق المالية والاقتصاد إلى 10 و15% على التوالي مقارنة بمستويات مايو التي بلغت 50%، فيما أورد الأوروبيون المتفائلون أسباباً تتضمن قوة أرباح الشركة والتوظيف وطلبات المستهلكين.

وفي الإمارات، يعتبر التضخم والأمن السيبراني ومخاطر حدوث ركود محتمل مصدر قلق أساسي للمستثمرين، حيث يعمد نحو 45% منهم إلى تأجيل عمليات الشراء الكبيرة، ويشعر 72% منهم بالقلق حيال التأثير طويل الأجل على مدخرات التقاعد والأموال للأجيال القادمة. وعلى الرغم من مخاوف التضخم، إلا أن السيولة النقدية سجلت انخفاضاً طفيفاً منذ مايو. وفي ما يتعلق بزيادة الاستثمارات في السوق، صرح 33% من المستثمرين في الإمارات أنهم سيزيدون استثماراتهم، حتى لو تراجعت الأسواق بنسبة 10% إضافية، ولكن يشعر أصحاب الأعمال بالقلق إزاء ارتفاع تكاليف المواد، حيث عمد 44% منهم إلى رفع الأسعار في الأشهر الستة الماضية، ومن المقرر أن يرفع 48% منهم الأسعار في النصف الثاني من العام الجاري.