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لماذا تراجعت أرباح الشركة المتقدمة للبتروكيماويات رغم ارتفاع المبيعات؟

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تراجع أرباح الشركة المتقدمة للبتروكيماويات في النصف الأول من 2022
تراجع أرباح الشركة المتقدمة للبتروكيماويات في النصف الأول من 2022

أعلنت الشركة المتقدمة للبتروكيماويات في إفصاح على موقع “تداول السعودية” اليوم أن أرباحها الصافية بعد الزكاة والضريبة تراجعت بنسبة 37% إلى 274 مليون ريال في النصف الأول من العام الجاري مقارنة مع 436 مليون ريال في الفترة نفسها من العام الماضي. وارتفعت المبيعات بنسبة 20% إلى 1,68 مليار ريال مقارنة مع 1,4 مليار ريال.

وعزت الشركة تراجع الأرباح في النصف الأول إلى ارتفاع اسعار البروبان والبروبليين المشترى من مصادر خارجية بنسبة 51% و 20% على التوالي، وانخفاض حصة الارباح من الاستثمار في شركة “اس كي ادفانسد” بمبلغ 75 مليون ريال سعودي، وإرتفاع مصاريف الشحن الخارجي بنسبة 174%.

أما بالنسبة إلى الأرباح الصافية للربع الثاني فقد تراجعت بنسبة 58,4% إلى 110 ملايين ريال مقارنة مع 265 مليون ريال في الفترة نفسها من العام الماضي. وارتفعت المبيعات بنسبة 5,8% إلى 814 مليون ريال مقارنة مع 769 مليون ريال.

وعزت الشركة تراجع الأرباح إلى ارتفاع اسعار البروبان بنسبة 60% والبروبيلين 15% المشترى من مصادر خارجية، وانخفاض حصة الارباح من الاستثمار في شركة “اس كي ادفانسد” بمبلغ 45 مليون ريال سعودي، وإرتفاع مصاريف الشحن الخارجي بنسبة 165%.

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