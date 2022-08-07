لماذا تراجعت أرباح الشركة المتقدمة للبتروكيماويات رغم ارتفاع المبيعات؟

أعلنت الشركة المتقدمة للبتروكيماويات في إفصاح على موقع “تداول السعودية” اليوم أن أرباحها الصافية بعد الزكاة والضريبة تراجعت بنسبة 37% إلى 274 مليون ريال في النصف الأول من العام الجاري مقارنة مع 436 مليون ريال في الفترة نفسها من العام الماضي. وارتفعت المبيعات بنسبة 20% إلى 1,68 مليار ريال مقارنة مع 1,4 مليار ريال.

وعزت الشركة تراجع الأرباح في النصف الأول إلى ارتفاع اسعار البروبان والبروبليين المشترى من مصادر خارجية بنسبة 51% و 20% على التوالي، وانخفاض حصة الارباح من الاستثمار في شركة “اس كي ادفانسد” بمبلغ 75 مليون ريال سعودي، وإرتفاع مصاريف الشحن الخارجي بنسبة 174%.

أما بالنسبة إلى الأرباح الصافية للربع الثاني فقد تراجعت بنسبة 58,4% إلى 110 ملايين ريال مقارنة مع 265 مليون ريال في الفترة نفسها من العام الماضي. وارتفعت المبيعات بنسبة 5,8% إلى 814 مليون ريال مقارنة مع 769 مليون ريال.

وعزت الشركة تراجع الأرباح إلى ارتفاع اسعار البروبان بنسبة 60% والبروبيلين 15% المشترى من مصادر خارجية، وانخفاض حصة الارباح من الاستثمار في شركة “اس كي ادفانسد” بمبلغ 45 مليون ريال سعودي، وإرتفاع مصاريف الشحن الخارجي بنسبة 165%.