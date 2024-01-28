فريق التحرير by فريق التحرير

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“لانا” السعودية تستحوذ على “صهم” للخدمات البيئية

سيتم تمويل صفقة استحواذ شركة “لانا الطبية” على 100% من شركة صهم للخدمات البيئية من خلال التدفقات النقدية الداخلية

فريق التحرير by فريق التحرير

استحوذت شركة “لانا الطبية” على 100% من شركة صهم للخدمات البيئية، بقيمة 5 ملايين ريال، كما ذكرت في إفصاح عبر موقع “تداول السعودية” اليوم.

وذكرت “لانا الطبية” أن الاستحواذ يتماشى مع استراتيجية الشركة الهادفة إلى التوسع والبحث عن الفرص الاستثمارية في القطاع البيئي والتي تعود بالنفع على الشركة ومساهميها .

وتهدف “لانا الطبية” من الاستحواذ لتوفير خدمة التخلص من النفايات التجارية ونفايات الهدم والبناء، لما تتمتع به شركة صهم للخدمات البيئية من خبرات تتجاوز 18 عاماً، وتمتلك قاعدة عملاء واسعة وإمكانيات كبيرة لتقديم خدماتها للقطاع التجاري وقطاع المقاولات.

وذكرت “لانا الطبية” أن هذا الاستحواذ يهدف أيضاً لتعزيز قدرتها على خدمة عملائها بمجموعة واسعة من الخدمات البيئية، والذي سيدعم تسريع تطوير عملياتها في الخدمات البيئة من خلال مجموعة أكبر من الخدمات، ودفع النمو في قطاع البيئي بالشركة، والتوسع في فئات أخرى مستقبلاً.

وأشارت إلى أنه سيتم تمويل عملية الاستحواذ من خلال التدفقات النقدية الداخلية، وسيظهر الأثر المالي للصفقة على النتائج المالية اعتباراً من الربع الأول من العام المالي 2024.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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