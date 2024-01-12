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كيف وصلت قيمة مايكروسوفت لـ 2.865 ترليون دولار لتنتزع لقب أكبر شركة في العالم؟

نالت مايكروسوفت لقب الشركة الأكثر قيمة في العالم لتنتزع اللقب من شركة «أبل»، لفترة وجيزة خلال افتتاح الجلسة

فريق التحرير by فريق التحرير

من زرع زر لأداة الذكاء الاصطناعي على لوحة المفاتيح وحتى تقديم متصفح وبرامج شاملة في ويندوز 11، تتوسع مايكروسوفت بوتيرة أسرع ولديها الكثير من القدرات للاستفادة من ثورة الذكاء الاصطناعي التوليدية”.

وقامت مايكروسوفت بدمج تقنية OpenAI عبر مجموعة برامج الإنتاجية الخاصة بها، وهي خطوة ساعدت في إحداث انتعاش في أعمال الحوسبة السحابية في الربع من يوليو إلى سبتمبر.

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وارتفعت أسهم شركة مايكروسوفت بنسبة 1.6%، ما منحها قيمة سوقية تبلغ 2.875 تريليون دولار، حيث ساعدها تقدمها المبكر في السباق لكسب المال من الذكاء الاصطناعي التوليدي على جذب المستثمرين.

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اقتنصنت شركة «مايكروسوفت»، الخميس، لقب الشركة الأكثر قيمة في العالم لتنتزع اللقب من شركة «أبل»، لفترة وجيزة خلال افتتاح الجلسة وذلك للمرة الأولى منذ 2021، وجاء ذلك في أعقاب بداية ضعيفة للعام بسبب ضعف الطلب الذي واجهته شركة «أبل» في بداية العام.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...