كيف خسر 3 سعوديين 93 مليون في الأسهم الأمريكية؟

كشف مضارب سعودي معروف أنه واثنان من زملائه خسروا مبلغ يقدر بنحو 25 مليون دولار (حوالي 93 مليون ريال) من خلال المضاربة بالأسهم الأمريكية خلال بضعة أشهر.

وخلال حلقة بودكاست الملز التي قدمها عبدالله الطليحي، قال الصحافي الرياضي المعروف عبدالعزيز المريسل “أنا قلت لك في البداية أني شاطر في الأسهم في السوق السعودي، أغرتني محفظة أحد الإخوان (لاعب) في السوق الأمريكي، تخيل حقق في ثلاثة شهور أربعة ملايين دولار، وأنا شاطر في السوق السعودي، أموري طيبة”.

أسواق المال خطيرة



المريسل خسر مليون ونص في يوم واحد في السوق الامريكي وهو شاطر في السوق السعودي



المريسل خسر مليون ونص في يوم واحد في السوق الامريكي وهو شاطر في السوق السعودي

لا تستثمر ريال بدون معرفة ولا تستثمر ريال تحتاجه في وقت قريب

وأضاف عبد الله المريسل “لكن واحد (مستثمر) دخل تقريباً بمبلغ 20 ألف دولار (حوالي 75 ألف ريال) وحقق مبلغاً ضخماً جداً، وواحد جنبي هو أبخص (أعلم) مني ومنه دخل بمبلغ 22 مليون دولار (حوالي 82 مليون ريال) ووقتها أنا كان إجمالي الي عندي تقريباً في السوق السعودي 1.8 مليون ريال، فقررت أني أدخل (الأسهم الأمريكية)، فقال لي تركي يا عبد العزيز وضعنا طيب، فقلت له أبغى ابني مستقبل لأولادي”.

وتابع “كنت أسوي نفس الي يسوون، نفس الي يسوي اللاعب والشخصية هذي داخلة بـ 22 مليون دولار واللاعب داخل بـ 2 – 3 مليون دولار بالمبالغ اللي حققها (ربحها) وأنا مبلغي بسيط تقريباً 500 ألف دولار (حوالي 1.8 مليون ريال)، فقالوا لي ألي نسويه نحنا سويه أنت، وفعلاً ألي سووههم، أنا سويته، وحطيت كل فلوسي.. أنا لم أكن أعرف ما الذي اشتريه ولك أكن أعلم أنها أوبشن العقود إلا بعدين.. أخذت أربعة عقود مثلهم، عقدين ضربوا ضربة وطمعت، فقلت لهم أطلع، قالوا لا أبعد.. وبعد تسعة أشهر صار كل شيء لي ولهم صفر.. الخيرة من رب العالمين”.