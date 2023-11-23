كيف تتداول أرصدة الكربون في سوق دبي المالي؟

سيطرح سوق دبي المالي منصة تجريبية لتداول أرصدة الكربون، على أن يبدأ تطبيقها خلال فعاليات الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28).

ومن مميزات المنصة التجريبية:

منصة متكاملة لاستكشاف تداول بيع وشراء واستخدام أرصدة الكربون.

توفير آلية لمساعدة الشركات على إدارة الانبعاثات الكربونية التي لا يمكن تجنبها.

تنفيذ استراتيجيات إزالة الكربون. ويمثل كل رصيد من أرصدة الكربون انخفاضاً في الانبعاثات الكربونية المعادلة بمقدار طن كامل.

مشاركة 17 شركة إماراتية و 5 وسطاء

وسيبدأ سوق دبي المالي فترة التداول من 4 إلى 8 كانون الأول / ديسمبر 2023 مع إنتهاء عمليات تسوية أرصدة الكربون في 10 كانون الثاني / يناير 2024. وستشهد المنصة مشاركة أكثر من 17 شركة إماراتية كبرى تشمل: هيئة كهرباء ومياه دبي، و«دي بي ورلد»، وبلدية دبي، ومركز دبي المالي العالمي، وبنك الإمارات دبي الوطني، وماجد الفطيم، شعاع كابيتال، الأنصاري للخدمات المالية، إعمار العقارية، سالك، إس إي إي هولدينغ، جالف كرايو، تبريد وغيرها. وقد عمل سوق دبي المالي بشكل وثيق مع مؤسسة دبي للمستقبل كشريك في المشروع التجريبي.

وسيتم تنفيذ المعاملات من خلال 5 وسطاء في سوق دبي المالي: الرمز كابيتال، أرقام للأوراق المالية، بي إتش إم كابيتال للخدمات المالية، المجموعة المالية هيرميس، وشركة الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية. وسيتم التعامل مع عمليات المقاصة والتسوية بالدولار الأمريكي بواسطة شركة دبي للمقاصة، وشركة دبي للإيداع، مع توفير مرجع الأسعار اليومي العالمي من قِبَل وكالات التسعير الرائدة مثل خدمة معلومات أسعار النفط (OPIS) إحدى شركات داو جونز.

وستأتي أرصدة الكربون المتداولة في سوق دبي المالي من هيئة كهرباء ومياه دبي وشركة ماي كاربون. لمشاريع الكربون المعتمدة دولياً في مختلف أنحاء العالم، ويشمل ذلك مبادرات تجنب وتقليل وإزالة الانبعاثات الكربونية، وقد تم التحقق من جميع المشاريع من قبل إحدى هيئات التصنيف المتخصصة المعتمدة عالمياً، أو برنامج «فيرا» أو آلية التنمية النظيفة التابعة للأمم المتحدة. وسيضم سوق دبي المالي إلى المنصة التجريبية أرصدة الكربون عالية الجودة من مشاريع هيئة كهرباء ومياه دبي.

يشار إلى أن تقرير فريق العمل المعني بتوسيع أسواق الكربون الطوعية (TSVCM) يتوقع نمواً هائلاً في الطلب على أرصدة الكربون خلال السنوات القادمة، حيث يشير التقرير إلى أن الطلب قد ينمو بعامل 15 أو أكثر بحلول عام 2030، وبعامل يصل إلى 100 بحلول عام 2050. كما يتوقع التقرير أن تصل قيمة سوق أرصدة الكربون إلى أكثر من 50 مليار دولار في العام 2030.