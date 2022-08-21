كير الدولية توقع عقداً مع الداخلية السعودية بـ 16 مليون ريال

أعلنت شركة كير الدولية في افصاح اليوم على موقع “تداول السعودية” عن توقيع عقد بتاريخ 7 آب / أغسطس 2022، مع وزارة الداخلية في السعودية للدعم الفني ولتوريد قطع الغيار وتجديد الرخص البرمجية لأجهزة الشبكة بالإضافة إلى ربط عدد من الوزارات الحكومية والهيئات بشبكة الألياف البصرية بقيمة إجمالية 16,09 مليون ريال.

وذكرت أن عقد الدعم الفني لتوريد قطع الغيار وتجديد الرخص البرمجية لأجهزة شبكة وزارة الداخلية من شركة سيسكو العالمية يتضمن توريد أجهزة حوسبية وتحديث الرخص للبرمجيات والدعم الفني لأجهزة الشبكة الداخلية وتوسعتها بقيمة 8,75 مليون ريال شامل القيمة الضريبة المضافة.

وأضافت أن الشركة قد نفذت عدداً من المشاريع الحيوية لشبكة وزارة الداخلية في منطقة الرياض والدمام وتبوك، كما تم توقيع العديد من العقود مع عدد من الوزارات الحكومية والهيئات مثل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ووزارة البيئة والمياه والزراعة والهيئة العامة للنقل والهيئة العامة للمساحة، وذلك لربط هذه الوزارات بشبكة الألياف البصرية بقيمة 7,34 مليون ريال شاملة قيمة الضريبة المضافة.

وأفادت بأن مدة العقد 6 أشهر من تاريخ توقيعه، مشيرة إلى أنه سيكون لهذا العقد الأثر المالي على القوائم المالية نصف السنوية من هذا العام 2022. وذكرت أنه تم استلام نسخة العقد الرئيسي موقعة في تاريخ 18 أغسطس 2022، مبينة عدم وجود أطراف ذات علاقة.