كم شركة مدرجة على “تاسي” يتجاوز سعر سهمها 100 ريال؟

أظهر تحليل أجرته “أريبيان بزنس” للسوق المالية السعودية الرئيسية (تاسي) أن هناك 20 شركة من أصل 216 شركة مدرجة يتجاوز سعر سهمها 100 ريال، أدناها لشركة وقت اللياقة (104,4 ريال)، وأعلاها لشركة علم (292 ريالاً).

وخلت قطاعات الطاقة، البنوك، الإتصالات، السلع الرأسمالية، الخدمات التجارية والمهنية، النقل، السلع طويلة الأجل، الأدوية، الصناديق العقارية المتداولة، من أي شركات مدرجة يتجاوز سعر سهمها 100 ريال.

وفي ما يأتي الشركات التي يتجاوز سعر سهمها 100 ريال وفق أسعار تداولات اليوم:

الرعاية الصحية : المواساة (255 ريالاً)، سليمان الحبيب (204 ريالات)، دلة الصحية (122,4 ريال).

الخدمات الإستهلاكية: التطويرية الغذائية (203 ريالات)، شمس (189,6 ريال)، وقت اللياقة (104,4 ريال).

التطبيقات وخدمات التقنية : علم (292 ريالاً)، سلوشنز (234 ريالاً).

المرافق العامة : أكوا باور (173,2 ريال)، الخريف (112,8 ريال).

تجزئة الأغذية : النهدي (173 ريالاً)، أسواق ع العثيم (115,2 ريال).

تجزئة السلع الكمالية : جرير (154,8 ريال)، إكسترا ( 116,8 ريال).

الإستثمار والتمويل : مجموعة تداول (210,2 ريال).

الإعلام والترفيه : الأبحاث والإعلام (194,20 ريال).

التأمين : بوبا العربية (160,2 ريال)

إنتاج الأغذية : سدافكو (156,8 ريال).

قطاع المواد الأساسية: سابك للمغذيات الذراعية (130,6 ريال).

إدارة وتطوير العقارات : رتال (120,2 ريال).