كم تبلغ الاستثمارات الأجنبية المباشرة في السعودية؟

ذكر الموقع الإلكتروني لقناة “الإخبارية” السعودية في تقرير صباح اليوم الإثنين أن رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المملكة العربية السعودية؛ صاحبة أكبر بورصة عربية، تجاوز التريليون ريال لأول (نحو 267 مليار دولار) مرة بنهاية النصف الأول من العام 2024 محققاً نمواً 104 بالمئة منذ العام 2017.

كم وصل عدد المستثمرين الأفراد في سوق الأسهم السعودية؟



– بلغ عدد المستثمرين الأفراد في السوق 7.05 ملايين فرد بنهاية النصف الأول 2025

– نمو بنسبة 7% مقارنة بنهاية 2024

– يشكّل الذكور 75% ( 5.26 ملايين)

فيما يمثّلن الإناث 25% (1.78 مليون)

أوضحت القناة الرسمية عبر إنفوغرافيك نشرته في منصة إكس أن عدد المستثمرين الأفراد في السوق السعودي بلغ 7.05 ملايين فرد بنهاية النصف الأول من العام 2025.

تمثل الإناث 25% (1.78 مليون)

كم يبلغ رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة في السعودية؟



رصيد الاستثمار الأجنبي يتجاوز التريليون ريال لأول مرة بنهاية النصف الأول من 2024، محققًا نموًا بـ104٪ منذ 2017

المستثمرين الأجانب في السعودية

بذلت هيئة السوق المالية السعودية عديد من الجهود والإجراءات لرفع جاذبية السوق المالية السعودية وتعزيز دخول المستثمر الأجنبي بشكل مباشر أو غير مباشر، ابتداءً بالسماح للمستثمرين الأجانب المقيمين بالاستثمار بسوق الأسهم السعودي بشكل مباشر، والسماح للمستثمرين الأجانب بالدخول لسوق الأسهم السعودي عن طريق اتفاقيات المبادلة، والسماح للمستثمرين المؤهلين من المؤسسات المالية الأجنبية الاستثمار في الأوراق المالية المدرجة، والسماح بتملك المستثمرين الاستراتيجيين الأجانب حصصاً استراتيجية في الشركات المدرجة، والسماح للمستثمرين الأجانب بالاستثمار المباشر في أدوات الدين. وانتهاءً بالتعديلات الأخيرة على القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية لتسهيل دخول المستثمر الأجنبي في السوق المالية السعودية.

وتسعى الهيئة إلى المساهمة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 من خلال برنامج تطوير القطاع المالي، والذي يهدف إلى إيجاد بيئة جاذبة لجميع فئات المستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء. حيث تعمل الهيئة على تحفيز الاستثمار في السوق المالية وتعزيز دورها في تكوين رؤوس الأموال، إضافة إلى تطوير البنية التحتية وتعزيز استقرارها ورفع مستوى الحوكمة والشفافية فيها.

​ويمكن للمستثمر الأجنبي غير المقيم في السعودية الاستثمار في الأوراق المالية.

طرق الاستثمار المتاحة، هي كما يوضحها الجدول التالي: