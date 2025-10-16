كل ما ترغب بمعرفته عن برنامج السوق المالية السعودية للخريجين

أعلنت هيئة السوق المالية السعودية، حديثاً، عن عزمها فتح باب التسجيل في برنامجها الخاص بتأهيل الخريجين المتفوقين في المملكة العربية السعودية.

وذكرت الهيئة عبر تغريدة في إكس، مساء أمس الأربعاء، “قريباً، فتح التسجيل في برنامج هيئة السوق المالية لتأهيل الخريجين المتفوقين في دفعته الـ 16”.

قريباً ،، فتح التسجيل في برنامج هيئة السوق المالية لتأهيل الخريجين المتفوقين في دفعته الـ 16

تعريف برنامج هيئة السوق المالية لتأهيل الخريجين المتفوقين

امتداداً لمبادرات المسؤولية المجتمعية لهيئة السوق المالية، تُقدم الهيئة برنامج هيئة السوق المالية لتأهيل الخريجين المتفوقين، وذلك لرفع مستوى المعرفة والمهارات في الجوانب الفنية والنظامية في مجال الأوراق المالية لدى الخريجين، وصولاً إلى مستوى يمكنهم من تعزيز فرص الحصول على وظائف في قطاع السوق المالية.

أهداف البرنامج

1- التأهيل على رأس العمل: التطبيق العملي للدور التشريعي والرقابي لهيئة السوق المالية وارتباطها بالجهات الأخرى.

2- الحصول على الشهادات المهنية: دعم المشاركين لحضور برامج الإعداد للشهادات المهنية واجراء الاختبارات ذات العلاقة.

3- تنمية الجدارات الوظيفية: اكتساب الجدارات الوظيفية مثل: العمل الجماعي، العلاقات مع الآخرين، التفكير التحليلي، ادارة الوقت.

4- رفع مستوى المعرفة: الاطلاع على الأنظمة، واللوائح، وإجراءات العمل ذات العلاقة والإلمام بها.

طريقة التقديم

-التقدم على المسار المتوافق مع مؤهلاتك

-إنشاء سيرة ذاتية

-تعبئة الاستبيان الذي سيصلكم عبر البريد الإلكتروني (عدم تعبئة الاستبيان بالكامل يعرضكم للاستبعاد)

مدة البرنامج

12 شهراً تقويمياً.

التخصصات المطلوبة:

يستهدف البرنامج الحاصلين على شهادة البكالوريوس أو الماجستير أو الدبلوم العالي في المسارات التالية:

1. المالية

2. القانون

3. المحاسبة

4. الإدارة

5. تقنية

6. السوق المالية

المزايا التدريبية

تدريب على رأس العمل (OJT)

تدوير وظيفي

-توجيه وإرشاد شخصي

برامج تدريبية داخلية وحلقات تدريب داخلي

التدريب عن بعد مع المعاهد العالمية المعتمدة

حلقات نقاش وورش عمل

مشاركة في الاجتماعات

التقديم والإلقاء

تسعى الهيئة لاستقطاب الخريجين المتفوقين الذين يظهرون القيم التالية: الرغبة في التطوير، السعي إلى التميز، التواصل والتشاور، الاهتمام بالمجتمع، تحمل المسؤولية

شروط اجتياز البرنامج

يحصل المتدربون في نهاية البرنامج على شهادة معتمدة من الهيئة شريطة استيفاء المتطلبات التالية:

تقارير عمل دورية: يقدم المتدرب في نهاية كل شهر تقريراً موجزاً عن تجربته العملية خلال الشهر.

تقييم أداء دوري: يتم تقييم أداء المتدرب بشكل دوري من قبل المشرف التدريبي

اجتياز اختبار الشهادة العامة للتعامل في الأوراق المالية (CME1): حصول المتدرب على الشهادة خلال مدة البرنامج.

تقديم مشروع تخرج: يقدم المتدرب، في نهاية البرنامج، مشروع تخرج في أي من مجال من مجالات عمل الهيئة.

الالتزام بالتفرغ التام: يتم تطبيق نظام العمل على حالات الغياب بدون عذر خلال مدة البرنامج

الالتزام بقواعد السلوك المهني: يتعين على المتدرب الالتزام التام بقواعد السلوك المهني في الهيئة

المزايا والتعويضات

يحصل المتدرب في البرنامج على المزايا التالية

1- مكافأة شهرية بحسب الدرجة العلمية حسب الآتي:

درجة البكالوريوس : 12 ألف ألف ريال.

درجة الماجستير/ الدبلوم العالي : 14.500 ريال.

2- التسجيل في التأمينات الاجتماعية

3- تأمين طبي للمتدرب وأفراد أسرته

4- حضور دورات تدريب داخل الهيئة وخارجها

5- التعويض عن رسوم شهادات مهنية محددة

6- التطوير الشخصي والمهني

7- اكتساب خبرات مميزة في مجال السوق المالية

شروط التقديم

1- التفرغ التام.

2- أن يكـون المتقدم/ة سعودي/ة الجنسية.

3- أن يكون حاصلا على شهادة البكالوريوس/الماجستير/الدبلوم العالي بالانتظام الكامل في التخصصات المطلوبة، وأن تكون الشهادة صادرة عن أو معتمدة من قِبَل وزارة التعليم.

4- تقديم وثيقة التخرج موضحا بها تاريخ التخرج المعتمد والحصول على الشهادة – شريطة أن يكون تاريخ التخرج في العام 2023 م أو الأعوام التي تليه. وفي حال عدم الحصول على وثيقة التخرج، يمكن تقديم خطاب مصدق من الجامعة مع ضرورة احتوائه على المعدل التراكمي.

5- لحملة الماجستير/الدبلوم العالي يشترط ألا تزيد المدة بين حصوله على مؤهل البكالوريوس ومؤهل الماجستير/الدبلوم العالي عن خمسة سنوات (حسب التواريخ الموضحة في وثائق التخرج) ويتم التحقق من ذلك من خلال إرفاق وثيقة تخرج مؤهل البكالوريوس والماجستير عند تقديم الطلب

6- ألا يقلّ المعدل الدراسي العام عن “جيد جداً” أو ما يعادله.

7- تقديم اختبار القدرات العامة أو الجامعية على ألا تقل الدرجة عن 65.

8- تقديم نتيجة اختبار إجادة اللغة الإنجليزية، شريطة ألا تقل الدرجات عن المستويات التالية:

الدرجة المطلوبة – نوع الاختبار

4.5 IELTS

475 TOEFL paper based

165 TOEFL computer based

58 TOEFL internet based

75 STEP

* يعُفى خريجي الجامعات الخارجية من شرط إجادة اللغة الإنجليزية، في حال كانت لغة الدراسة باللغة الانجليزية.

9- في حال كان المتقدم متخرجاً من أفضل 20 جامعة عالمياً بحسب تصنيف QS الصادر خلال الثلاث أعوام الماضية (2024،2023،2022)، أو كان حاصلاً على إحدى الشهادات المهنية التالية (CPA,CFA,SOCPA) فسيتم نقله مباشرةً إلى المرحلة التالية (مطابقة الشروط الأساسية، المقابلات الشخصية).

* يعد ارتفاع الدرجة أحد عناصر المفاضلة حيث يزيد الميزة التنافسية للمتقدم.

