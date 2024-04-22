“كريم باي” تُطلق خدمة تحويلات مالية إلى المملكة المتحدة

تُعلن “كريم باي”، ذراع التكنولوجيا المالية لـ “كريم”، عن خدمة تحويلات مالية مُبتكرة تتيح لك إرسال الأموال إلى المملكة المتحدة في غضون دقائق معدودة!

كريم باي.. تحويلات شبه فورية

وداعًا لانتظار الأيام! أرسل أموالك إلى المملكة المتحدة في غضون 15 دقيقة فقط باستخدام رقم الحساب المصرفي ورمز الفرز.

أسعار صرف تنافسية

وفّر أموالك مع أسعار صرف العملات الأجنبية المُقارِنة بأفضل العروض في السوق.

تحويلات مُيسّرة

أرسل ما يصل إلى 45 ألف درهم إماراتي في معاملة واحدة و 135 ألف درهم شهرياً.

خدمة مُوثوقة

استمتع بمنصة “كريم” الآمنة والموثوقة، والتي تُتيح لك إدارة أموالك بكل سهولة.

يُرحب بهذه الخدمة الجديدة بشكل خاص من قبل الجالية البريطانية الكبيرة في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تُقدر بأكثر من 240 ألف وافد.