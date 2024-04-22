فريق التحرير by فريق التحرير

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“كريم باي” تُطلق خدمة تحويلات مالية إلى المملكة المتحدة

 أرسل ما يصل إلى 45 ألف درهم إماراتي في معاملة واحدة و 135 ألف درهم شهرياً.

فريق التحرير by فريق التحرير

تُعلن “كريم باي”، ذراع التكنولوجيا المالية لـ “كريم”، عن خدمة تحويلات مالية مُبتكرة تتيح لك إرسال الأموال إلى المملكة المتحدة في غضون دقائق معدودة!

كريم باي.. تحويلات شبه فورية

وداعًا لانتظار الأيام! أرسل أموالك إلى المملكة المتحدة في غضون 15 دقيقة فقط باستخدام رقم الحساب المصرفي ورمز الفرز.

كريم باي

أسعار صرف تنافسية

وفّر أموالك مع أسعار صرف العملات الأجنبية المُقارِنة بأفضل العروض في السوق.

تحويلات مُيسّرة

 أرسل ما يصل إلى 45 ألف درهم إماراتي في معاملة واحدة و 135 ألف درهم شهرياً.

خدمة مُوثوقة

 استمتع بمنصة “كريم” الآمنة والموثوقة، والتي تُتيح لك إدارة أموالك بكل سهولة.

يُرحب بهذه الخدمة الجديدة بشكل خاص من قبل الجالية البريطانية الكبيرة في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تُقدر بأكثر من 240 ألف وافد.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...