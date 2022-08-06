.ط by

أخبار ذات صلة

Posted inأسواق المالالأسهم

كابيتال انتليجنس تثبت تصنيف صكوك “بداية” السعودية

.ط by
قوة إئتمانية أساسية لشركة "بداية لتمويل المنازل"
قوة إئتمانية أساسية لشركة "بداية لتمويل المنازل"

أعلنت وكالة “كابيتال انتليجنس” للتصنيف الائتماني أنها أكدت تصنيف الإصدار “saA” على النطاق الوطني للمملكة العربية السعودية المخصص للشريحة الثانية من الصكوك الرئيسية غير المضمونة بقيمة 150 مليون ريال سعودي والتي أصدرتها بداية لتمويل المنازل بموجب صكوكها البالغة مليار ريال سعودي. برنامج الاصدار. وأبقت الوكالة آفاق تصنيف “بداية” مستقرة.

ويعكس تصنيف الإصدار تقييم “كابيتال انتليجنس” للقوة الائتمانية الأساسية لشركة “بداية لتمويل المنازل” وقدرة السداد العامة نظراً لأن الصفقة لا تحتوي على أي تحسينات ائتمانية هيكلية، وتشكل التزامات الدفع الخاصة بشركة “بداية” بموجب مستندات المعاملة التزامات مباشرة وغير مشروطة وغير مضمونة للشركة التي تحتل مرتبة متساوية مع التزاماتها المالية الأخرى غير المسندة وغير المضمونة.

وتقدم الشركة العديد من خطط التمويل السكني للمواطنين وباقة متنوعة من منتجات التمويل السكني المتوافقة مع أحكام ومباديء الشريعة الإسلامية لمتعامليها وشركائها.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا