كابيتال انتليجنس تثبت تصنيف صكوك “بداية” السعودية

أعلنت وكالة “كابيتال انتليجنس” للتصنيف الائتماني أنها أكدت تصنيف الإصدار “saA” على النطاق الوطني للمملكة العربية السعودية المخصص للشريحة الثانية من الصكوك الرئيسية غير المضمونة بقيمة 150 مليون ريال سعودي والتي أصدرتها بداية لتمويل المنازل بموجب صكوكها البالغة مليار ريال سعودي. برنامج الاصدار. وأبقت الوكالة آفاق تصنيف “بداية” مستقرة.

ويعكس تصنيف الإصدار تقييم “كابيتال انتليجنس” للقوة الائتمانية الأساسية لشركة “بداية لتمويل المنازل” وقدرة السداد العامة نظراً لأن الصفقة لا تحتوي على أي تحسينات ائتمانية هيكلية، وتشكل التزامات الدفع الخاصة بشركة “بداية” بموجب مستندات المعاملة التزامات مباشرة وغير مشروطة وغير مضمونة للشركة التي تحتل مرتبة متساوية مع التزاماتها المالية الأخرى غير المسندة وغير المضمونة.

وتقدم الشركة العديد من خطط التمويل السكني للمواطنين وباقة متنوعة من منتجات التمويل السكني المتوافقة مع أحكام ومباديء الشريعة الإسلامية لمتعامليها وشركائها.