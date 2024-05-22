قطر تستقطب 10.9 مليار دولار لسندات خضراء

أصدرت قطر سندات خضراء على شريحتين بقيمة إجمالية تبلغ 2.5 مليار دولار استقطبت طلبات بقيمة 10.9 مليار دولار، كما ذكرت خدمة “آي إف آر” لأخبار أدوات الدخل الثابت.

وتوزعت الشريحتان كالآتي:

سندات لأجل خمس سنوات بقيمة مليار دولار بعائد 30 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية،

سندات لأجل عشر سنوات بقيمة 1.5 مليار دولار بفائدة 40 نقطة أساس فوق السندات الأمريكية.

وقلصت قطر السعر الاسترشادي المبدئي البالغ 70 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية للسندات لأجل خمس سنوات، والبالغ 80 نقطة أساس فوق السندات الأمريكية للسندات لأجل عشر سنوات، وذلك بعد أن تلقت طلبات إجمالية تجاوزت 10.9 مليار دولار.

وتعتبر العملية أول إصدار للدّين الخارجي لقطر منذ أربع سنوات. ومن المقرر أن تساهم حصيلة الإصدار الذي تقوده وزارة المالية القطرية في تمويل المشروعات الخضراء المؤهلة.

وقال وزير المالية القطري علي الكواري في كانون الثاني / يناير الماضي في إشارة إلى عملية الإصدار «لسنا متعطشين للمال. هذا فقط لتوضيح الموقف… السوق متعطشة للإصدار. لقد تواصل معنا العديد من المستثمرين”.

وشجعت شركة المحاسبة العالمية “كيه بي إم جي” في تقرير لها في كانون الأول / ديسمبر قطر على إصدار سندات خضراء وتبني آليات تمويل مستدامة، قائلة إن هذه الخطوة ستساعد الدولة الخليجية على تحقيق أهدافها المتعلقة بالاستدامة.

واختارت قطر “كريدي أجريكول” و”إتش إس بي سي” لتولي دور المنسقين للهيكلة الخضراء، إضافة إلى دور المنسقين العالميين بالمشاركة مع “جيه بي مورجان” وبنك قطر الوطني كابيتال.

وعمل باركليز، وسيتي جروب، ودويتشه بنك، وجولدمان ساكس إنترناشونال، وإس إم بي سي نيكو كابيتال ماركتس، وستاندرد تشارترد كمديرين رئيسيين.