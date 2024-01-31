العالم يترقب قرار الفيدرالي الأمريكي.. إلى أين تتجه أسعار الفائدة؟

من المقرر أن يبقي مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة هذا الأسبوع عند أعلى مستوى لها منذ 23 عامًا، مع التركيز حول متى قد يخفضون أسعار الفائدة.

وفي اجتماعاتهم الثلاثة الأخيرة، لم يقم مسؤولو البنك المركزي بإجراء أي تغييرات على أسعار الفائدة لكنهم ناقشوا ما إذا كان عليهم رفع أسعار الفائدة أكثر.

الآن، يحول المسؤولون انتباههم إلى الوقت الذي قد يخفضوا فيه أسعار الفائدة، على الرغم من أن العديد منهم أشاروا إلى أنهم ليسوا في عجلة من أمرهم.

على الرغم من أنه من المتوقع أن يقوم مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة خلال الأشهر القليلة المقبلة، فمن المرجح أن يشيروا يوم الأربعاء إلى أنهم يتوقعون الانتظار حتى يصبحوا واثقين من أن التضخم، الذي انخفض من ذروته، يتحرك بشكل موثوق نحو هدفهم البالغ 2%.

يؤثر المعدل القياسي للبنك المركزي على تكلفة معظم القروض الاستهلاكية والتجارية، وكانت الشركات والمستثمرون والأفراد حريصين على قيام البنك المركزي بتخفيف تكلفة الاقتراض.

يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بتقييم الاقتصاد في وقت حيث يتمحور السباق الرئاسي المحتدم في جزء كبير منه حول تصورات الناخبين حول الإدارة الاقتصادية للرئيس جو بايدن.

وحاول الجمهوريون في الكونجرس ربط بايدن بالتضخم المرتفع الذي اجتاح البلاد بداية من عام 2021. لكن أحدث الاستطلاعات تشير إلى ارتفاع الثقة في الاقتصاد.

يعتقد معظم مراقبي بنك الاحتياطي الفيدرالي أن أول تخفيض لسعر الفائدة من قبل البنك المركزي سيحدث في مايو/أيار أو يونيو/حزيران.

في أواخر العام الماضي، راهن مستثمرو وول ستريت على أن خفض سعر الفائدة في مارس/أذار كان شبه مؤكد. لكن التعليقات التحذيرية التي أدلى بها عدد من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي بددت معظم التوقعات بشأن الخفض في وقت قريب.

بشكل جماعي، من المرجح أن يشعر صناع السياسة بالقليل من الإلحاح لبدء خفض أسعار الفائدة، وهي نقطة قد يؤكد عليها الرئيس جيروم باول في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء.

لا يزال الاقتصاد يتمتع بصحة جيدة ولا يبدو أنه يحتاج إلى الفوائد التحفيزية لخفض أسعار الفائدة، والتي يمكن أن تحفز المزيد من الاقتراض والإنفاق ويمكن أن تؤدي حتى إلى إعادة إشعال التضخم.

وبالإضافة إلى ذلك، تقترب سوق الأوراق المالية من مستوى قياسي مرتفع، والعائد على سندات الخزانة المؤثرة لعشر سنوات، عند ما يزيد قليلا عن 4%، أقل كثيرا من ذروته التي بلغت نحو 5% في الخريف الماضي.

وانخفض متوسط ​​أسعار الفائدة على الرهن العقاري طويل الأجل، والتي تتبع عادة العائد لعشر سنوات، من نحو 8% إلى نحو 6.7%.

وقالت الحكومة الأسبوع الماضي إن الاقتصاد توسع بشكل أسرع من المتوقع في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام. وأظهر تقريرها أن النمو وصل إلى معدل سنوي قوي بشكل مدهش بنسبة 3.3%، وهو أعلى بكثير من المتوقع، بعد وتيرة توسع بلغت 4.9% في الربع من يوليو/تموز إلى سبتمبر/أيلول.

وساهم المستهلكون في معظم النمو في الربع الأخير، حيث فتح الأمريكيون محافظهم للتسوق في العطلات والإنفاق بحرية على المشتريات الكبرى مثل السيارات والأجهزة والأثاث.

ويفيد هذا الإنفاق شركات مثل جنرال موتورز، التي ذكرت يوم الثلاثاء أن إيراداتها زادت بنسبة 10% العام الماضي وأنها حققت أرباحا بقيمة 10 مليارات دولار على الرغم من إضراب نقابة عمال السيارات المتحدة لمدة 6 أسابيع.

ارتفعت ثقة المستهلك في شهر يناير/كانون الثاني للشهر الثالث على التوالي، وفقًا لمجموعة كونفرنس بورد، وهي مجموعة أبحاث الأعمال، إلى أعلى مستوى في عامين. وكان النمو قويا حتى مع اقتراب التضخم من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.

وفي واقع الأمر، فقد تباطأ معدل التضخم، باستثناء تكاليف المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، إلى معدل سنوي بلغ 1.9%، وذلك وفقاً لمقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي. وبالمقارنة مع العام السابق، ارتفعت الأسعار الإجمالية بنسبة 2.6% في ديسمبر/كانون الأول.

قبل عام واحد، كان العديد من المحللين يتوقعون أن عمليات تسريح العمال على نطاق واسع وارتفاع معدلات البطالة بشكل حاد ستكون ضرورية لتهدئة الاقتصاد وكبح التضخم. ومع ذلك، استمر التوظيف القوي. ومعدل البطالة، البالغ 3.7%، ليس أعلى بكثير من أدنى مستوى له منذ نصف قرن.

ومع ذلك، بدأت بعض التصدعات تظهر في سوق العمل، وإذا تفاقمت، فقد تدفع بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة بسرعة أكبر.

لعدة أشهر، على سبيل المثال، حدث معظم نمو الوظائف في عدد قليل من القطاعات – الرعاية الصحية، والحكومة والفنادق، والمطاعم والترفيه. وأي ضعف في تلك المجالات من الاقتصاد يمكن أن يهدد التوظيف والتوسع الشامل.

وأظهر تقرير الثلاثاء أن عدد العمال الذين استقالوا في ديسمبر/كانون الأول وصل إلى أدنى مستوى له منذ 3 سنوات. ويشير ذلك إلى أنه يتم توظيف عدد أقل من الأمريكيين في وظائف جديدة ذات رواتب أعلى أو يرغبون في البحث عن وظائف جديدة وشغلها.

وعلى الرغم من أن حالات الإقلاع عن التدخين لا تزال عند مستوى يتوافق مع سوق العمل القوي، إلا أنها انخفضت بنحو الثلث من ذروتها في منتصف عام 2022.

ومع ذلك، فإن الاقتصاد الأمريكي يتفوق على نظرائه في الخارج. فخلال الفترة من أكتوبر/تشرين الأول إلى ديسمبر/كانون الأول، تمكنت البلدان العشرين التي تستخدم عملة اليورو من تجنب الركود بالكاد، ولم تسجل أي نمو في الأساس.

ومع ذلك، وكما هي الحال في الولايات المتحدة، فإن معدلات البطالة منخفضة للغاية في منطقة اليورو، كما تباطأ التضخم إلى معدل سنوي بلغ 2.9%.

على الرغم من أن البنك المركزي الأوروبي قد يخفض أسعار الفائدة في أقرب وقت في أبريل/نيسان، إلا أن العديد من الاقتصاديين يعتقدون أن ذلك قد لا يحدث حتى يونيو/حزيران.