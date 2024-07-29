عملة بيتكوين تقفز لأعلى مستوى بـ6 أسابيع بعد خطاب ترامب الداعم لها

خاطب المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب مؤتمر بيتكوين في بمدينة ناشفيل بولاية تينيسي معلنا دعمه للعملة المشفرة، وارتفعت عملة بيتكوين بمعدل 2.6 بالمئة لتصل لقرابة 69,462 دولار في تداولات صباح الأثنين في سنغافورة بعد أن ساهمت توقعات خفض أسعار الفائدة الفيدرالية أيضًا في تحسين مزاج السوق بحسب بلومبرغ.

وفي أحدث مساعي ترامب لكسب أنصار العملات المشفرة، قال ترامب على هامش مؤتمر Bitcoin 2024، وهو مؤتمر سنوي يُعتبر أكبر تجمع لداعمي العملات المشفرة في البلاد. إنه يجب على الولايات المتحدة أن تهيمن على القطاع وإلا فإن الصين ستفعل ذلك. وفي حديثه في مؤتمر بيتكوين 2024 في ناشفيل، وضع ترامب نفسه كمرشح مؤيد للعملات المشفرة قبل الانتخابات الرئاسية في 5 نوفمبر، قائلاً إنه سيجعل الولايات المتحدة رائدة العملات المشفرة في العالم وسيتبنى لوائح أكثر ودية. و لامست عملة البيتكوين أعلى مستوى لها منذ منتصف يونيو بعد أن وسع دونالد ترامب أجندته المؤيدة للعملات المشفرة ومع دعم توقعات خفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لمعنويات المستثمرين.

كما ارتفعت أيضًا عملات رمزية أصغر مثل Ether وSolana وDogecoin المفضلة لدى مستثمري هذه العملات.